Силы ПВО уничтожили 22 БпЛА из 56, еще 27 – локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 17 октября россияне атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области и 56 ударными БпЛА и беспилотниками неустановленного типа. Их запускали из районов Курска, Орла и Приморск-Ахтарска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БпЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси, 27 ударных БпЛА и беспилотников неустановленного типа локально потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны.

"Зафиксировано 5 попаданий ударных БпЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях", - добавили в Воздушных силах.

Напомним, оккупанты снова атаковали Киев ударными БпЛА.

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