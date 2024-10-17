Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 17 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Ударные БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 21:08
- БПЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.
- БПЛА в северной части Сумской области, курс западный.
- БПЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
Обновление по состоянию на 21:28
- БПЛА из Черниговщины, курсом на Киевщину.
- БПЛА из Сумщины, курсом на Черниговщину.
- БПЛА из Полтавщины, курсом на юг.
Обновление по состоянию на 22:13
- БПЛА из Сумщины, курсом на юг и запад.
- БпЛА в южной и восточной части Черниговщины, курсом на запад.
- БпЛА в северной части Киевской области, курсом на запад.
- БпЛА в восточной части Житомирской области, курсом на запад.
- БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
- БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
- БпЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.
Обновление по состоянию на 23:34:
- БПЛА в северной и южной части Сумщины, курсом на запад и юг.
- БпЛА в Полтавской области, курс южный.
- БпЛА в Черниговской области, курс западный.
- БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный.
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
- БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
- БПЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.
- БпЛА в Ривненской области, курс западный.
Топ комментарии
+8 Ivan Ivanov #432727
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Цікаво, чи кошмаритимемо ми колись москву , і щоб щоночі?
p.s. вибиті шибки, вікна та черепиця, а також атаки на нпз й склади кілька разів на рік - це ніщо.
не дають нам спОкою, поки живі 😡
"Урі, гдє у нєго кнопка?" (с)
Це в сенсі "як вимкнути дебілів з Банкової та Грушевського" і дати владу патріотам....
Якби ж влада і культурні організації України нарешті розтоптали цей міф ніби росія це Чайковський, Рахманінов, і інші без сумніву гарні художні здобутки.
Слід постійно педалювати тему, що росія це нація вбивць і нацистів. І вона не дорівнює і ніколи не дорівнювала її культурі, яка теж є елементом пропаганди. Мовляв подивіться які мм гарні музиканти, художники, інші діячі.
🛵 Станом на цю хвилину повітряному просторі України перебуває 36 ворожих ударних дронів типу Шахед.
https://t.me/tryvoga_chomu/20188 23:09