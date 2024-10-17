Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 17 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Ударные БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 21:08

БПЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.

БПЛА в северной части Сумской области, курс западный.

БПЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

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Обновление по состоянию на 21:28

БПЛА из Черниговщины, курсом на Киевщину.

БПЛА из Сумщины, курсом на Черниговщину.

БПЛА из Полтавщины, курсом на юг.

Обновление по состоянию на 22:13

БПЛА из Сумщины, курсом на юг и запад.

БпЛА в южной и восточной части Черниговщины, курсом на запад.

БпЛА в северной части Киевской области, курсом на запад.

БпЛА в восточной части Житомирской области, курсом на запад.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.

БпЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.

Обновление по состоянию на 23:34: