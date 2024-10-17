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Россияне запустили по Украине "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Шахед

Вечером 17 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Ударные БпЛА на Сумщине в направлении Черниговщины и Полтавщины", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 21:08

  • БПЛА в восточной и центральной частях Черниговской области, курс западный.
  • БПЛА в северной части Сумской области, курс западный.
  • БПЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

Смотрите также: Последствия атаки "Шахедов" на Киевщине: Ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков. ФОТО

Обновление по состоянию на 21:28

  • БПЛА из Черниговщины, курсом на Киевщину.
  • БПЛА из Сумщины, курсом на Черниговщину.
  • БПЛА из Полтавщины, курсом на юг.

Обновление по состоянию на 22:13

  • БПЛА из Сумщины, курсом на юг и запад.
  • БпЛА в южной и восточной части Черниговщины, курсом на запад.
  • БпЛА в северной части Киевской области, курсом на запад.
  • БпЛА в восточной части Житомирской области, курсом на запад.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА в восточной части Черкасской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный.

Обновление по состоянию на 23:34:

  • БПЛА в северной и южной части Сумщины, курсом на запад и юг.
  • БпЛА в Полтавской области, курс южный.
  • БпЛА в Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в северной и южной частях Киевщины, курс западный.
  • БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный.
  • БПЛА в южной части Житомирщины, курс западный.
  • БПЛА в западной части Житомирщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в Ривненской области, курс западный.

Автор: 

Воздушные силы (2399) Шахед (1141)


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Топ комментарии
+8
Щоб ви там всі повиздихали, ганннндони кацапські!
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17.10.2024 20:57
+8
зараз було би вчасно атакувати дронами Казань, конкретно КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих.
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17.10.2024 21:15
+7
3.14***аси !
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17.10.2024 20:44
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3.14***аси !
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17.10.2024 20:44 Ответить
Щоб ви там всі повиздихали, ганннндони кацапські!
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17.10.2024 20:57 Ответить
зараз було би вчасно атакувати дронами Казань, конкретно КПЗ. Якщо навіть не влучать куди треба, і обійдеться без грандіозного фейєрверку, то теба повторити через день. Це точно налякає бріксонутих.
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17.10.2024 21:15 Ответить
Знов показово весь Київ облетять.

Цікаво, чи кошмаритимемо ми колись москву , і щоб щоночі?

p.s. вибиті шибки, вікна та черепиця, а також атаки на нпз й склади кілька разів на рік - це ніщо.
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17.10.2024 21:26 Ответить
Ну і бидлота кацапська ,
не дають нам спОкою, поки живі 😡
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17.10.2024 21:28 Ответить
Вже і драники вступили у вісь зла, летять із бульбашії
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17.10.2024 21:56 Ответить
В мене тільки одне питання: чому наше "ВСЕ", найвелиніше і нелоховське боневтікло до ворогів записує (разом з московією) КНДР, КНР та Іран, але мовчить ро БРСР, з якої у 2022-му було вторгнення, війська якої заходили на територію України (тоді ж) і з якої здійснюється розвідка наших позицій, де тренуються чи відновлюються окупанти та звідки йде постачання БК, палива та запасних частин?

"Урі, гдє у нєго кнопка?" (с)
Це в сенсі "як вимкнути дебілів з Банкової та Грушевського" і дати владу патріотам....
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17.10.2024 22:07 Ответить
Головне не що кажуть, а що не кажуть.
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17.10.2024 22:28 Ответить
Тому що угода про дружбу, партнерство і співробітництво між Україною і рб діє.
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17.10.2024 22:36 Ответить
женя шевченко дуже просив не деанонсувати угоду.
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18.10.2024 00:14 Ответить
Шахєди вони запустили. Не спиться ж *******!
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17.10.2024 22:13 Ответить
Зато європейці деякі до сих пір судять про росіян з творчості Чайковського, Рахманінова та інших.

Якби ж влада і культурні організації України нарешті розтоптали цей міф ніби росія це Чайковський, Рахманінов, і інші без сумніву гарні художні здобутки.

Слід постійно педалювати тему, що росія це нація вбивць і нацистів. І вона не дорівнює і ніколи не дорівнювала її культурі, яка теж є елементом пропаганди. Мовляв подивіться які мм гарні музиканти, художники, інші діячі.
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17.10.2024 22:30 Ответить
А як в нас були заворожені білоруською молочкою...що аж війська від кордону з білорусією відвели, щоб кайф не ламати...
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17.10.2024 22:47 Ответить
Як ви вже дістали, тварюки!
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17.10.2024 22:41 Ответить
Генштаб, де удари безпілотниками по кацапії?
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17.10.2024 22:52 Ответить
Вангую слідуючий ваш коментар: чому так мало?
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17.10.2024 23:08 Ответить
Йди вангуй далі, мені це так важливо.
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18.10.2024 01:46 Ответить
https://t.me/tryvoga_chomu 🔊Чому тривога?🚨

🛵 Станом на цю хвилину повітряному просторі України перебуває 36 ворожих ударних дронів типу Шахед.

https://t.me/tryvoga_chomu/20188 23:09
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17.10.2024 23:15 Ответить
Як мінімум мінус два!😎
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17.10.2024 23:31 Ответить
 
 