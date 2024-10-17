Последствия атаки "Шахедов" на Киевщине: Ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков. ФОТО
В Киевской области чрезвычайники ликвидировали пожар, который возник в результате падения обломков вражеских "Шахедов" ночью 17 октября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
Отмечается, что 17 октября в 00:40 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о пожаре между селами Ревное и Процив.
Чрезвычайники установили, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственное складское здание.
"Пожар ликвидирован в 02:10. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ночь на 17 октября в Киевской области активно работали силы ПВО.
Силы ПВО уничтожили 22 БпЛА из 56, еще 27 - локально потеряны.
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Найцініше надбаня - агент зє,навіть випадково,НЕ постраждає!
Зверніть увагу! Жодного обстрілу під час переміщень зє по Київу і виступу зє у ВРУ! ЖОДНОЇ тревоги!
Чергове соУпаденіє?!!