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Последствия атаки "Шахедов" на Киевщине: Ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков. ФОТО

В Киевской области чрезвычайники ликвидировали пожар, который возник в результате падения обломков вражеских "Шахедов" ночью 17 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

Отмечается, что 17 октября в 00:40 в Службу спасения Бориспольского района поступило сообщение о пожаре между селами Ревное и Процив.

Чрезвычайники установили, что в результате падения обломков горит сельскохозяйственное складское здание.

"Пожар ликвидирован в 02:10. Жертв и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині
Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині

Напомним, в ночь на 17 октября в Киевской области активно работали силы ПВО.

Силы ПВО уничтожили 22 БпЛА из 56, еще 27 - локально потеряны.

Автор: 

Киевская область (4190) обстрел (27731) ГСЧС (5003) Шахед (1141)


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Зє поїхав - можна обстрілювати!
Найцініше надбаня - агент зє,навіть випадково,НЕ постраждає!
Зверніть увагу! Жодного обстрілу під час переміщень зє по Київу і виступу зє у ВРУ! ЖОДНОЇ тревоги!
Чергове соУпаденіє?!!
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17.10.2024 11:04 Ответить
 
 