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Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині: Ліквідовано пожежу, яка виникла через падіння уламків. ФОТО

У Київській області надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків ворожих "Шахедів" вночі 17 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Київщини. 

Зазначається, що 17 жовтня о 00:40 до Служби порятунку Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу між селами Ревне та Проців.

Надзвичайники встановили, що внаслідок падіння уламків горить сільськогосподарська складська будівля.

"Пожежу ліквідовано о 02:10. Жертв та постраждалих немає", - додали у пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічна атака "Шахедів" на Київ: у Деснянському районі уламок БпЛА знайшли на території дитсадка 

Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині
Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у Київській області активно працювали сили ППО.

Сили ППО знищили 22 БпЛА з 56, ще 27 - локаційно втрачені.

Автор: 

Київська область (4086) обстріл (29082) ДСНС (5148) Шахед (1152)


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Зє поїхав - можна обстрілювати!
Найцініше надбаня - агент зє,навіть випадково,НЕ постраждає!
Зверніть увагу! Жодного обстрілу під час переміщень зє по Київу і виступу зє у ВРУ! ЖОДНОЇ тревоги!
Чергове соУпаденіє?!!
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17.10.2024 11:04 Відповісти
 
 