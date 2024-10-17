Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині: Ліквідовано пожежу, яка виникла через падіння уламків. ФОТО
У Київській області надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок падіння уламків ворожих "Шахедів" вночі 17 жовтня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС Київщини.
Зазначається, що 17 жовтня о 00:40 до Служби порятунку Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу між селами Ревне та Проців.
Надзвичайники встановили, що внаслідок падіння уламків горить сільськогосподарська складська будівля.
"Пожежу ліквідовано о 02:10. Жертв та постраждалих немає", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня у Київській області активно працювали сили ППО.
Сили ППО знищили 22 БпЛА з 56, ще 27 - локаційно втрачені.
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Найцініше надбаня - агент зє,навіть випадково,НЕ постраждає!
Зверніть увагу! Жодного обстрілу під час переміщень зє по Київу і виступу зє у ВРУ! ЖОДНОЇ тревоги!
Чергове соУпаденіє?!!