По меньшей мере 9 "Шахедов" за ночь зашли в Беларусь, 2 из них скрылись, - "Беларускі Гаюн"
В ночь на 18 октября в воздушное пространство Беларуси из Украины залетело не менее 9 российских дронов-камикадзе типа "Шахед".
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
Первые два залетели через Комарин в районе 21:49, по состоянию на 22:05, оба полетели в направлении Чернобыльской зоны.
Далее "шахеды" заходили в 23:05. Известно, что 7 из 9 "шахедов" покинули Беларусь и вернулись в Украину.
"По информации Воздушных Сил ВСУ, 2 БПЛА улетели в Беларусь и не вернулись в Украину, что с ними было дальше - неизвестно", - отмечают в мониторинговой группе.
Около 23:30 с аэродрома "Барановичи" был поднят очередной истребитель ВВС РБ, который кружил в небе над Гомельщиной до 00:30, после чего вернулся на базу.
Напомним, в ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ). Силы ПВО сбили 80 из 135 "Шахедов", еще 44 локально потеряны
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