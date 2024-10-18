Силы ПВО сбили 80 из 135 "Шахедов", еще 44 локационно потеряны. В воздушном пространстве – до 10 БпЛА. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях", - отметили в Воздушных силах.
Указано, что 44 российских беспилотника локально потеряны, 2 - улетели в Беларусь, до 10 вражеских БпЛА - в воздушном пространстве центральных областей Украины.
Командование ПС предупредило, что боевая работа продолжается, информация будет обновляться.
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