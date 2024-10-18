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Новости Война
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Силы ПВО сбили 80 из 135 "Шахедов", еще 44 локационно потеряны. В воздушном пространстве – до 10 БпЛА. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО у ніч на 18 жовтня

В ночь на 18 октября 2024 года (с 20.00 17 октября) противник атакует Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 135 вражеских беспилотников.

Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Также читайте: Силы ПВО уничтожили 22 БпЛА из 56, еще 27 – локационно потеряны, - Воздушные силы

"В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях", - отметили в Воздушных силах.

Указано, что 44 российских беспилотника локально потеряны, 2 - улетели в Беларусь, до 10 вражеских БпЛА - в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Командование ПС предупредило, что боевая работа продолжается, информация будет обновляться.

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Сили ППО збили 80 із 135 "Шахедів" 18 жовтня

Автор: 

ПВО (2825) Воздушные силы (2404) Шахед (1147)


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сподіваюсь, що вони впадуть десь у полі...
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18.10.2024 09:05 Ответить
 
 