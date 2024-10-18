Киев был под атакой БПЛА, в городе работала ПВО, - КГВА
В ночь на 18 октября россияне атаковали Киев беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - призвали в администрации.
Напомним вечером 17 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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Hulio
показать весь комментарий18.10.2024 01:34 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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