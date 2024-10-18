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Киев был под атакой БПЛА, в городе работала ПВО, - КГВА

Робота ППО

В ночь на 18 октября россияне атаковали Киев беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - призвали в администрации.

Напомним вечером 17 октября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

беспилотник (3747) Киев (25668) ПВО (2825)


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18.10.2024 01:34 Ответить
 
 