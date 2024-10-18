Київ під атакою БпЛА, в місті працює ППО, - КМВА

В ніч на 18 жовтня росіяни атакують Київ безпіотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - закликають в адміністрації.

Нагадаємо ввечері 17 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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