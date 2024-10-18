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Київ під атакою БпЛА, в місті працює ППО, - КМВА

Робота ППО

В ніч на 18 жовтня росіяни атакують Київ безпіотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської військової адміністрації.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - закликають в адміністрації.

Нагадаємо ввечері 17 жовтня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Україна підготувалася до складної зими, але нам потрібно більше ППО, - Зеленський

Автор: 

безпілотник (4315) Київ (19643) ППО (3267)


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18.10.2024 01:34 Відповісти
 
 