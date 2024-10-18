Сили ППО збили 80 із 135 "Шахедів", ще 44 локаційно втрачені. У повітряному просторі - до 10 БпЛА. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 18 жовтня 2024 року (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135 ворожих безпілотників.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"У результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях", - зазначили у Повітряних силах.

Вказано, шо 44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10 ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

Командування ПС попередило, що бойова робота триває, інформація оновлюватиметься.

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