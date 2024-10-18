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Сили ППО відбили усі ворожі безпілотники, які атакували Київ

Робота ППО на Сумщині

Цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

" Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що у столиці без потерпілих та руйнувань.

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Київ (19643) ППО (3267) Повітряні атаки на Київ (807)


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А чому відповіді немає ,де мільйон дронів ?
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18.10.2024 07:56 Відповісти
Не напиляли з мільярду дерев..
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18.10.2024 08:20 Відповісти
 
 