Сили ППО відбили усі ворожі безпілотники, які атакували Київ
Цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
" Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години", - йдеться в повідомленні.
Попко зазначив, що у столиці без потерпілих та руйнувань.
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володимир омельянов
показати весь коментар18.10.2024 07:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Марина Нєчаєва #561431
показати весь коментар18.10.2024 08:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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