Сили ППО відбили усі ворожі безпілотники, які атакували Київ

Цієї ночі російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

" Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години", - йдеться в повідомленні.

Попко зазначив, що у столиці без потерпілих та руйнувань.

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