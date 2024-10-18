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Силы ПВО отбили все вражеские беспилотники, атаковавшие Киев

Робота ППО на Сумщині

Этой ночью российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА, двигавшиеся в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что в столице без пострадавших и разрушений.

Также читайте: Киев был под атакой БПЛА, в городе работала ПВО, - КГВА

Автор: 

Киев (25668) ПВО (2825) Воздушные атаки на Киев (750)


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А чому відповіді немає ,де мільйон дронів ?
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18.10.2024 07:56 Ответить
Не напиляли з мільярду дерев..
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18.10.2024 08:20 Ответить
 
 