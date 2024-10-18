Силы ПВО отбили все вражеские беспилотники, атаковавшие Киев

Этой ночью российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА, двигавшиеся в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", - говорится в сообщении.

Попко отметил, что в столице без пострадавших и разрушений.

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