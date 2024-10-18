Силы ПВО отбили все вражеские беспилотники, атаковавшие Киев
Этой ночью российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА, двигавшиеся в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часов", - говорится в сообщении.
Попко отметил, что в столице без пострадавших и разрушений.
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володимир омельянов
показать весь комментарий18.10.2024 07:56 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Марина Нєчаєва #561431
показать весь комментарий18.10.2024 08:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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