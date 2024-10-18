Щонайменше 9 "Шахедів" за ніч зайшли до Білорусі, 2 з них зникли, - "Беларускі Гаюн"

У ніч проти 18 жовтня у повітряний простір Білорусі з України залетіло щонайменше 9 російських дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Перші два залетіли через Комарин у районі 21:49, станом на 22:05, обидва полетіли у напрямку Чорнобильської зони.

Далі "шахеди" заходили о 23:05. Відомо, що 7 із 9 "шахедів" залишили Білорусь і повернулися до України.

"За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, 2 БПЛА відлетіли до Білорусі та не повернулися до України, що з ними було далі - невідомо", - зазначають у моніторинговій групі.

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Близько 23:30 з аеродрому "Барановичі" було піднято черговий винищувач ВПС РБ, який кружляв у небі над Гомельщиною до 00:30, після чого повернувся на базу.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня 2024 року (із 20.00 17 жовтня) противник атакує Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ). Сили ППО збили 80 із 135 "Шахедів", ще 44 локаційно втрачені