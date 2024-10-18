Найбільш загрозливі напрямки українсько-білоруського кордону мінуються дистанційно, - Держприкордонслужба

Збройні сили України мінують ділянки на кордоні з Білоруссю, які вважається найбільш загрозливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Щодо дистанційного мінування, то на кордоні з Білоруссю найбільш загрозливі напрямки, де може бути спроба проїзду техніки, зараз Збройними силами України мінуються для того, щоб ці напрямки прикривалися, зокрема, такими засобами. Водночас ми продовжуємо нарощувати інженерні укріплення по всій протяжності кордону, щоб повністю контролювати лінію державного кордону. Зокрема, встановлюються системи відеоспостереження. У прикордонні надалі нарощуються фортифікаційні укріплення, щоб мати можливість відбити будь-яку атаку та відреагувати на будь-яку зміну обстановки, якщо така буде", - наголосив Демченко.

Він додав, що розвідка України пильно стежить углиб білоруської території за можливим пересуванням військової техніки та особового складу.

"Розвідка стежить за тим, що відбувається вглиб Білорусі, щоб розуміти, наскільки ситуація може змінюватися, щоб ми могли вчасно реагувати на всі ті виклики, які нам може нести напрямок кордону з Білоруссю. Але поряд з нашим кордоном ми не фіксуємо переміщення техніки, особового складу підрозділів армії Білорусі. А російський контингент у тій кількості, яка б становила загрозу Україні, зараз на території Білорусі відсутній", - запевнив речник ДПСУ.

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