Наиболее угрожающие направления украинско-белорусской границы минируются дистанционно, - Госпогранслужба

Вооруженные силы Украины минируют участки на границе с Беларусью, которые считается наиболее угрожающим.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Относительно дистанционного минирования, то на границе с Беларусью наиболее угрожающие направления, где может быть попытка проезда техники, сейчас Вооруженными силами Украины минируются для того, чтобы эти направления прикрывались, в частности, такими средствами. В то же время мы продолжаем наращивать инженерные укрепления по всей протяженности границы, чтобы полностью контролировать линию государственной границы. В частности, устанавливаются системы видеонаблюдения. В пограничных районах далее наращиваются фортификационные укрепления, чтобы иметь возможность отразить любую атаку и отреагировать на любое изменение обстановки, если таковая будет", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что разведка Украины пристально следит внутри белорусской территории за возможным передвижением военной техники и личного состава.

"Разведка следит за тем, что происходит внутри Беларуси, чтобы понимать, насколько ситуация может меняться, чтобы мы могли вовремя реагировать на все те вызовы, которые нам может нести направление границы с Беларусью. Но рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники, личного состава подразделений армии Беларуси. А российский контингент в том количестве, которое бы представляло угрозу Украине, сейчас на территории Беларуси отсутствует", - заверил представитель ГПСУ.

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