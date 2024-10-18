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Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, иначе завтра полстраны придется отдать, - Лукашенко

Лукашенко хоче брати участь у мирних переговорах України та РФ

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России по урегулированию войны, поскольку там якобы будут обсуждаться и белорусские интересы.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что предупредил о необходимости Беларуси быть на переговорах, в частности, российского диктатора Владимира Путина.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - отметил Лукашенко.

По его словам, война в Украине "наша проблема" и он, мол, не хочет, чтобы на переговорах "решали наши вопросы без нас".

Также читайте: Беларусь готова помочь Украине в восстановлении после войны, - Лукашенко

"Они там не оттяпают до Гомеля Полесье. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", - говорит белорусский диктатор.

Он утверждает, что Украина публично заявляет, что на переговорах Беларуси не должно быть, и это Лукашенко объясняет тем, что "им такие белорусы не нужны, им нужны продажные, которые везде сдадут свои позиции, свои интересы".

"А все почему? Потому что Лукашенко не сломаешь, не наклонишь, он будет отстаивать свои интересы", - добавил он.

Читайте также: Лукашенко на встрече с предводителем "ДНР" Пушилиным: Беларусь готова сотрудничать с Украиной на тех же началах

Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы готовности помочь Украине в восстановлении после окончания войны.

Автор: 

Беларусь (7920) Лукашенко Александр (3618) переговоры с Россией (1156)


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Топ комментарии
+37
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
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18.10.2024 08:24 Ответить
+25
Бульбофюрер, проснись, ти обісрався - *Уйло вже давно приєднав Білорусь до родной говєні.
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18.10.2024 08:25 Ответить
+18
За території питання спірне,а репарації платити доведеться.Багато українських життів на совісті,,сябрів"
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18.10.2024 08:26 Ответить
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Пьос смердячий.
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18.10.2024 08:21 Ответить
Він теж клоун, але в рази хитріший за нашого.
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18.10.2024 09:28 Ответить
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
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18.10.2024 08:24 Ответить
Бульбофюрер, проснись, ти обісрався - *Уйло вже давно приєднав Білорусь до родной говєні.
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18.10.2024 08:25 Ответить
Шо він ******? - чого не згадує як запускав кацапів через Білорусь на Киів?
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18.10.2024 08:25 Ответить
А в його хтось питав? Там вся бульбондія вже давно під ****** лежить.
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18.10.2024 08:33 Ответить
За території питання спірне,а репарації платити доведеться.Багато українських життів на совісті,,сябрів"
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18.10.2024 08:26 Ответить
пашол нахёр, картопляник!
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18.10.2024 08:28 Ответить
У діда останнім часом явно шиза проявляється
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18.10.2024 08:29 Ответить
Твої інтереси - бути московським псом, поки Московія ще на щось впливає.
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18.10.2024 08:30 Ответить
єдине, в чому має приймати участь білораш (точніше - її керівництво) - так це в засіданняху Гаазі... на лаві, і не запасних
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18.10.2024 08:31 Ответить
Бацька вже свою віддав, зібрався ще пів України віддати.
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18.10.2024 08:31 Ответить
На йух'у тебе надо сидеть, а не на переговорах.
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18.10.2024 08:35 Ответить
Почему белорусский федеральный округ рф должен принимать участие? Может еще дальневосточный отдельной стороно пригласить?
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18.10.2024 08:35 Ответить
З якого дива частина РФ повинна щось десь брати? Може же й Кадировщину запросити?

Достатньо самої РФ.
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18.10.2024 08:37 Ответить
Пюрер іде ***** перманентно.
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18.10.2024 08:39 Ответить
Є така спірна територія між Литвою, Україною та Польщею...
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18.10.2024 08:43 Ответить
Вейшнорiя? бо вся iнша територiя не пiдлягае сумнiву - украiнська.
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18.10.2024 09:13 Ответить
Невилікований маразм.
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18.10.2024 08:46 Ответить
Як можна "врегулювати" війну, ******* бульбашське? Війну можна або виграти, або програти!
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18.10.2024 08:48 Ответить
Ну він же запропонував "сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку".
Для нього це просто драчка...
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18.10.2024 09:32 Ответить
дрочка
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18.10.2024 11:54 Ответить
Лукашенко явно метит на новый срок. Переговоры нужны ему для легитимизации перед Западом.
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18.10.2024 08:52 Ответить
Цинізм рашиського холуя не має меж!
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18.10.2024 08:54 Ответить
Що воно несе ,твоє місце гаагський трибунал як співучасника злочину проти України.
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18.10.2024 08:54 Ответить
*********** інтереси - смоктати сцарю "самоотверженно, дерзко, но нежно."
Це поки таракан там пахан мінімум.
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18.10.2024 08:54 Ответить
Колгоспне гівно, яке пасе своє тупе стадо парашних сраколизів, ще шось хоче?
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18.10.2024 08:57 Ответить
Карту не забудь!
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18.10.2024 08:58 Ответить
Егеж, хай покаже звідки ната нападе
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18.10.2024 09:16 Ответить
бульбавсрусь повинна вигнати кнурособак зі своєї території, вигнати таргана лукашенку, покаятися перед українцями, а потім подивимося що з вами робити, підараси продажні
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18.10.2024 09:01 Ответить
Если готов бацька оплачивать по репарациям, давай, летцгоу то форвард. Большое вторжение то началось с чипсостана. А исторические украинские земли, до 20-ых годов прошлого столетия, и в Африке - наши.
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18.10.2024 09:04 Ответить
"...там нібито обговорюватимуться й білоруські інтереси..." Джерело:

Абсолютно точно - йди у дупу!
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18.10.2024 09:31 Ответить
бу га га
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18.10.2024 09:33 Ответить
Деменція нікого не жаліє.
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18.10.2024 09:37 Ответить
Що, панове? І клоун він і тарган? І репарації? Але ніт, репарації не платить той, хто має ядерну зброю.
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18.10.2024 10:47 Ответить
О блін розщедрився. Вже півкраїни
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18.10.2024 11:12 Ответить
Він бере приклад з орбана, той прямо хоче відкусити від України і цей вважає, що в нього паща не менша ніж в орбана.
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18.10.2024 15:57 Ответить
Наступ рашистів на північ Київщини... Буча, Ірпінь, Гостомель... і розбомблений з білоруських аеродромів в 2022 Чернігів, і оточений рашистами, що прийшли через білоруський Гомель і через міст до білорусі біля Славутича.
Білорусія - такий самий сателіт агресора як фашиська Італія часів муссоліні.
Їм мало що сталін в 1939 забрав у польщі українську етнічну Берестейщину і віддав більш спокійним білорусам на асиміляцію, то вони ще й допомогають знищувати цілу націю...
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18.10.2024 18:09 Ответить
 
 