Беларусь должна участвовать в переговорах по Украине, иначе завтра полстраны придется отдать, - Лукашенко

Беларусь должна присутствовать на переговорах Украины и России по урегулированию войны, поскольку там якобы будут обсуждаться и белорусские интересы.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

Он сказал, что предупредил о необходимости Беларуси быть на переговорах, в частности, российского диктатора Владимира Путина.

"Я всегда настаивал, и украинцам об этом говорил, россиянам, и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы", - отметил Лукашенко.

По его словам, война в Украине "наша проблема" и он, мол, не хочет, чтобы на переговорах "решали наши вопросы без нас".

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"Они там не оттяпают до Гомеля Полесье. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", - говорит белорусский диктатор.

Он утверждает, что Украина публично заявляет, что на переговорах Беларуси не должно быть, и это Лукашенко объясняет тем, что "им такие белорусы не нужны, им нужны продажные, которые везде сдадут свои позиции, свои интересы".

"А все почему? Потому что Лукашенко не сломаешь, не наклонишь, он будет отстаивать свои интересы", - добавил он.

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Напомним, ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы готовности помочь Украине в восстановлении после окончания войны.