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Білорусь має брати участь у переговорах щодо України, інакше завтра пів країни доведеться віддати, - Лукашенко

Лукашенко хоче брати участь у мирних переговорах України та РФ

Білорусь має бути присутня на перемовинах України та Росії щодо врегулювання війни, оскільки там нібито обговорюватимуться й білоруські інтереси.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що попередив про потребу Білорусі бути на перемовинах, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - зазначив Лукашенко.

За його словами, війна в Україні "наша проблема" і він, мовляв, не хоче, щоб на перемовинах "розв'язували наші питання без нас".

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"Вони там не відтяпають до Гомеля Полісся. Не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - каже білоруський диктатор.

Він стверджує, що Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що "їм такі білоруси не потрібні, їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси".

"А все чому? Тому що Лукашенка не зламаєш, не нахилиш, він буде відстоювати свої інтереси", - додав він.

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Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито готовність допомогти Україні у відновленні після закінчення війни.

Автор: 

Білорусь (7967) Лукашенко Олександр (2661) переговори з Росією (1291)


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Топ коментарі
+37
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
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18.10.2024 08:24 Відповісти
+25
Бульбофюрер, проснись, ти обісрався - *Уйло вже давно приєднав Білорусь до родной говєні.
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18.10.2024 08:25 Відповісти
+18
За території питання спірне,а репарації платити доведеться.Багато українських життів на совісті,,сябрів"
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18.10.2024 08:26 Відповісти
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Пьос смердячий.
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18.10.2024 08:21 Відповісти
Він теж клоун, але в рази хитріший за нашого.
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18.10.2024 09:28 Відповісти
Лукашенко надав територію Білорусії для агресії проти України, і це лише питання часу, коли Лукашенко і Білорусія за це заплатять.
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18.10.2024 08:24 Відповісти
Бульбофюрер, проснись, ти обісрався - *Уйло вже давно приєднав Білорусь до родной говєні.
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18.10.2024 08:25 Відповісти
Шо він ******? - чого не згадує як запускав кацапів через Білорусь на Киів?
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18.10.2024 08:25 Відповісти
А в його хтось питав? Там вся бульбондія вже давно під ****** лежить.
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18.10.2024 08:33 Відповісти
За території питання спірне,а репарації платити доведеться.Багато українських життів на совісті,,сябрів"
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18.10.2024 08:26 Відповісти
пашол нахёр, картопляник!
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18.10.2024 08:28 Відповісти
У діда останнім часом явно шиза проявляється
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18.10.2024 08:29 Відповісти
Твої інтереси - бути московським псом, поки Московія ще на щось впливає.
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18.10.2024 08:30 Відповісти
єдине, в чому має приймати участь білораш (точніше - її керівництво) - так це в засіданняху Гаазі... на лаві, і не запасних
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18.10.2024 08:31 Відповісти
Бацька вже свою віддав, зібрався ще пів України віддати.
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18.10.2024 08:31 Відповісти
На йух'у тебе надо сидеть, а не на переговорах.
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18.10.2024 08:35 Відповісти
Почему белорусский федеральный округ рф должен принимать участие? Может еще дальневосточный отдельной стороно пригласить?
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18.10.2024 08:35 Відповісти
З якого дива частина РФ повинна щось десь брати? Може же й Кадировщину запросити?

Достатньо самої РФ.
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18.10.2024 08:37 Відповісти
Пюрер іде ***** перманентно.
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18.10.2024 08:39 Відповісти
Є така спірна територія між Литвою, Україною та Польщею...
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18.10.2024 08:43 Відповісти
Вейшнорiя? бо вся iнша територiя не пiдлягае сумнiву - украiнська.
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18.10.2024 09:13 Відповісти
Невилікований маразм.
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18.10.2024 08:46 Відповісти
Як можна "врегулювати" війну, ******* бульбашське? Війну можна або виграти, або програти!
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18.10.2024 08:48 Відповісти
Ну він же запропонував "сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку".
Для нього це просто драчка...
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18.10.2024 09:32 Відповісти
дрочка
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18.10.2024 11:54 Відповісти
Лукашенко явно метит на новый срок. Переговоры нужны ему для легитимизации перед Западом.
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18.10.2024 08:52 Відповісти
Цинізм рашиського холуя не має меж!
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18.10.2024 08:54 Відповісти
Що воно несе ,твоє місце гаагський трибунал як співучасника злочину проти України.
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18.10.2024 08:54 Відповісти
*********** інтереси - смоктати сцарю "самоотверженно, дерзко, но нежно."
Це поки таракан там пахан мінімум.
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18.10.2024 08:54 Відповісти
Колгоспне гівно, яке пасе своє тупе стадо парашних сраколизів, ще шось хоче?
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18.10.2024 08:57 Відповісти
Карту не забудь!
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18.10.2024 08:58 Відповісти
Егеж, хай покаже звідки ната нападе
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18.10.2024 09:16 Відповісти
бульбавсрусь повинна вигнати кнурособак зі своєї території, вигнати таргана лукашенку, покаятися перед українцями, а потім подивимося що з вами робити, підараси продажні
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18.10.2024 09:01 Відповісти
Если готов бацька оплачивать по репарациям, давай, летцгоу то форвард. Большое вторжение то началось с чипсостана. А исторические украинские земли, до 20-ых годов прошлого столетия, и в Африке - наши.
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18.10.2024 09:04 Відповісти
"...там нібито обговорюватимуться й білоруські інтереси..." Джерело:

Абсолютно точно - йди у дупу!
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18.10.2024 09:31 Відповісти
бу га га
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18.10.2024 09:33 Відповісти
Деменція нікого не жаліє.
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18.10.2024 09:37 Відповісти
Що, панове? І клоун він і тарган? І репарації? Але ніт, репарації не платить той, хто має ядерну зброю.
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18.10.2024 10:47 Відповісти
О блін розщедрився. Вже півкраїни
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18.10.2024 11:12 Відповісти
Він бере приклад з орбана, той прямо хоче відкусити від України і цей вважає, що в нього паща не менша ніж в орбана.
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18.10.2024 15:57 Відповісти
Наступ рашистів на північ Київщини... Буча, Ірпінь, Гостомель... і розбомблений з білоруських аеродромів в 2022 Чернігів, і оточений рашистами, що прийшли через білоруський Гомель і через міст до білорусі біля Славутича.
Білорусія - такий самий сателіт агресора як фашиська Італія часів муссоліні.
Їм мало що сталін в 1939 забрав у польщі українську етнічну Берестейщину і віддав більш спокійним білорусам на асиміляцію, то вони ще й допомогають знищувати цілу націю...
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18.10.2024 18:09 Відповісти
 
 