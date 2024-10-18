Білорусь має брати участь у переговорах щодо України, інакше завтра пів країни доведеться віддати, - Лукашенко

Білорусь має бути присутня на перемовинах України та Росії щодо врегулювання війни, оскільки там нібито обговорюватимуться й білоруські інтереси.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що попередив про потребу Білорусі бути на перемовинах, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна.

"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси", - зазначив Лукашенко.

За його словами, війна в Україні "наша проблема" і він, мовляв, не хоче, щоб на перемовинах "розв'язували наші питання без нас".

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"Вони там не відтяпають до Гомеля Полісся. Не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати", - каже білоруський диктатор.

Він стверджує, що Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що "їм такі білоруси не потрібні, їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси".

"А все чому? Тому що Лукашенка не зламаєш, не нахилиш, він буде відстоювати свої інтереси", - додав він.

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Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про нібито готовність допомогти Україні у відновленні після закінчення війни.