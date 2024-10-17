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Новини
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Уночі в Білорусь прилітав російський АН-124: це вперше за півтора року, - "Беларускі Гаюн"

У Білорусь 17 жовтня прилітав російський Ан-124

Уночі 17 жовтня на аеродром "Мачулищі" у Білорусі вперше за півтора року залітав російський транспортний літак АН-124. 

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що сьогодні о 00:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлився важкий транспортний літак Ан-124 РФ. 

Відомо, що до цього, 14 жовтня, літак був у Владивостоці та Ульяновську.

"Борт пробув у Мачулищах 4 години й о 04:30 полетів до Росії. Зазначимо, що до цього востаннє літак типу Ан-124 ПКС РФ прилітав у Мачулищі 1,5 року тому", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі МіГ-31 К, які були в Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Беларускі Гаюн" 

Нагадаємо, що 9 жовтня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Наступного дня у Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.

Автор: 

Білорусь (7967) росія (65974) літак (2947)


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Топ коментарі
+5
Рано чи пізно почнеться загальний звіздєц (Кореї, Тайвань, наступ з Білорусі тощо).
Поки що зло накопичує сили
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17.10.2024 14:45 Відповісти
+5
Ракети завезли. Будуть вибивати енергетику.
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17.10.2024 14:51 Відповісти
+3
"Обстріл"? - Мозирському приготуватись.
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17.10.2024 15:22 Відповісти
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Наші Ан-124(UR-820XX) по лізингу літають по всьому світу.
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17.10.2024 14:29 Відповісти
пацани не прі ділах, носочкі все такі ж білі...
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17.10.2024 14:34 Відповісти
Рано чи пізно почнеться загальний звіздєц (Кореї, Тайвань, наступ з Білорусі тощо).
Поки що зло накопичує сили
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17.10.2024 14:45 Відповісти
все літо були повідомлення про відкриття авіасполучення між обласними центрами росії та білорусі...тіпа самара-брест чи архангельськ-гомель...за літо тими рейсами могли навозити не лише тисячі інструкторів, а й десятки тисяч спеціалістів на різні технічні засоби...
а в херсоні в рамках великого будівництва будували довжелезну злітну смугу...мабуть для космічної програми, щоб шатли приземлялись...
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17.10.2024 17:25 Відповісти
Привіз корейску зброю?
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17.10.2024 14:47 Відповісти
Ракети завезли. Будуть вибивати енергетику.
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17.10.2024 14:51 Відповісти
Значить готують ракетний обстріл
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17.10.2024 14:55 Відповісти
"Обстріл"? - Мозирському приготуватись.
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17.10.2024 15:22 Відповісти
У нього ж двигуни не обслужені. Як це він стільки летів і так і не впав ?
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17.10.2024 21:27 Відповісти
 
 