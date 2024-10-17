Уночі в Білорусь прилітав російський АН-124: це вперше за півтора року, - "Беларускі Гаюн"

Уночі 17 жовтня на аеродром "Мачулищі" у Білорусі вперше за півтора року залітав російський транспортний літак АН-124.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що сьогодні о 00:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлився важкий транспортний літак Ан-124 РФ.

Відомо, що до цього, 14 жовтня, літак був у Владивостоці та Ульяновську.

"Борт пробув у Мачулищах 4 години й о 04:30 полетів до Росії. Зазначимо, що до цього востаннє літак типу Ан-124 ПКС РФ прилітав у Мачулищі 1,5 року тому", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 9 жовтня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Наступного дня у Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.