До Білорусі прилетів винищувач РФ, який може нести на собі ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"
На аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Він приземлився під вечір середи, 9 жовтня.
Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначає "Беларускі Гаюн", саме такі винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстань 2000 км.
Також моніторинговий проєкт зауважив той факт, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі упродовж останніх 1,5 року - з 6 квітня 2023 року.
