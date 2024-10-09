УКР
До Білорусі прилетів винищувач РФ, який може нести на собі ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прибув російський літак носій Кинджалів

На аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Він приземлився під вечір середи, 9 жовтня.

Про це пише моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн", повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає "Беларускі Гаюн", саме такі винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстань 2000 км.

Також моніторинговий проєкт зауважив той факт, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі упродовж останніх 1,5 року - з 6 квітня 2023 року.

Читайте також: Три "Шахеди" залетіли в Білорусь, в небі перебував і вертоліт Лукашенка, - Беларускі Гаюн

Автор: 

Білорусь росія літак
То вже і звідти будуть ''кошмарити'' Україну. То вже в толерантність з бульбашами досить гратися! Ракети з з бульбашії їм ''з рук зійшли'' бо комусь буде потрібен бітум.
Моя мрія це спалений Мозирський НПЗ українським дроном чи ракетою!
Бульбосвинособаки...
ніззя!! звідтіль таварісч хламідія бітум на велике відновництво купуватиме...
09.10.2024 23:24 Відповісти
Чом не подія?
09.10.2024 20:24 Відповісти
любий зліт рахувати підготовкою до удару. пуйло може кинути ядерку на Київ
09.10.2024 20:39 Відповісти
Це кацаповоші ховають свої винищувачі,
бо по бульбашам не маємо права бити.
Та підтягують ближче до кордону,
звідки будуть кошмарити західний
регіон України та Київ.Це якесь свавілля,
їй Богу🙏
Скільки можна таке терпіти та гинути??!
09.10.2024 20:39 Відповісти
Мозирський НПЗ чекає...
09.10.2024 20:44 Відповісти
Усі ж пам'ятають долю А50 на території білорусі?
09.10.2024 20:47 Відповісти
Пора! Пора знищити 30 % економіки бульбастану спаливши Мозирський НПЗ !!!
09.10.2024 20:49 Відповісти
Ну шторм туди долітає, отже потрібно підстерегти і нанести удар по цим коритам
09.10.2024 21:10 Відповісти
Бацька слизький гельменоїд, але не дебіл. Він чудово розуміє, что після запуску ракети з боку Білорусі, його свічний ( нафтоперегонний) заводік буде перемножений на нуль....
09.10.2024 21:13 Відповісти
Пора дамбіть Мочулинці
09.10.2024 22:00 Відповісти
Цікаво а під кордон з білорашкою ніяк не можна підтягнути блукаючий патріот?
09.10.2024 22:47 Відповісти
 
 