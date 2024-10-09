В Беларусь прилетел истребитель РФ, который может нести на себе ракеты "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"
На аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. Он приземлился под вечер среды, 9 октября.
Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает "Беларускі Гаюн", именно такие истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстояние 2000 км.
Также мониторинговый проект отметил тот факт, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси на протяжении последних 1,5 года - с 6 апреля 2023 года.
Топ комментарии
+7 Валерій Кваша
показать весь комментарий09.10.2024 20:25 Ответить Ссылка
+6 Бандерівець
показать весь комментарий09.10.2024 20:21 Ответить Ссылка
+3 Микола Січень #486030
показать весь комментарий09.10.2024 20:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо по бульбашам не маємо права бити.
Та підтягують ближче до кордону,
звідки будуть кошмарити західний
регіон України та Київ.Це якесь свавілля,
їй Богу🙏
Скільки можна таке терпіти та гинути??!