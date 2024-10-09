В Беларусь прилетел истребитель РФ, который может нести на себе ракеты "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

На аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. Он приземлился под вечер среды, 9 октября.

Об этом пишет мониторинговый паблик "Беларускі Гаюн", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает "Беларускі Гаюн", именно такие истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстояние 2000 км.

Также мониторинговый проект отметил тот факт, что самолетов МиГ-31К ВКС РФ не было в Беларуси на протяжении последних 1,5 года - с 6 апреля 2023 года.

