Ночью в Беларусь прилетал российский АН-124: это впервые за полтора года, - "Беларускі Гаюн"

Ночью 17 октября на аэродром "Мачулище" в Беларуси впервые за полтора года залетал российский транспортный самолет АН-124.

Об этом пишет мониторинговая группа"Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сегодня в 00:30 на аэродроме "Мачулище" приземлился тяжелый транспортный самолет Ан-124 РФ.

Известно, что до этого, 14 октября, самолет был во Владивостоке и Ульяновске.

"Борт пробыл в Мачулищах 4 часа и в 04:30 улетел в Россию. Отметим, что до этого последний раз самолет типа Ан-124 ВКС РФ прилетал в Мачулище 1,5 года назад", - говорится в сообщении.

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Напомним, что 9 октября "Беларускі Гаюн" сообщал, что на аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. На следующий день в Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.