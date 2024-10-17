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Ночью в Беларусь прилетал российский АН-124: это впервые за полтора года, - "Беларускі Гаюн"

У Білорусь 17 жовтня прилітав російський Ан-124

Ночью 17 октября на аэродром "Мачулище" в Беларуси впервые за полтора года залетал российский транспортный самолет АН-124.

Об этом пишет мониторинговая группа"Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сегодня в 00:30 на аэродроме "Мачулище" приземлился тяжелый транспортный самолет Ан-124 РФ.

Известно, что до этого, 14 октября, самолет был во Владивостоке и Ульяновске.

"Борт пробыл в Мачулищах 4 часа и в 04:30 улетел в Россию. Отметим, что до этого последний раз самолет типа Ан-124 ВКС РФ прилетал в Мачулище 1,5 года назад", - говорится в сообщении.

Также читайте: Истребители МиГ-31 К, которые были в Беларуси, вероятно, вернулись в РФ, - "Беларускі Гаюн"

Напомним, что 9 октября "Беларускі Гаюн" сообщал, что на аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. На следующий день в Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

Автор: 

Беларусь (7919) россия (96095) самолет (3620)


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Топ комментарии
+5
Рано чи пізно почнеться загальний звіздєц (Кореї, Тайвань, наступ з Білорусі тощо).
Поки що зло накопичує сили
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17.10.2024 14:45
+5
Ракети завезли. Будуть вибивати енергетику.
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17.10.2024 14:51
+3
"Обстріл"? - Мозирському приготуватись.
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17.10.2024 15:22
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Наші Ан-124(UR-820XX) по лізингу літають по всьому світу.
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17.10.2024 14:29 Ответить
пацани не прі ділах, носочкі все такі ж білі...
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17.10.2024 14:34 Ответить
Рано чи пізно почнеться загальний звіздєц (Кореї, Тайвань, наступ з Білорусі тощо).
Поки що зло накопичує сили
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17.10.2024 14:45 Ответить
все літо були повідомлення про відкриття авіасполучення між обласними центрами росії та білорусі...тіпа самара-брест чи архангельськ-гомель...за літо тими рейсами могли навозити не лише тисячі інструкторів, а й десятки тисяч спеціалістів на різні технічні засоби...
а в херсоні в рамках великого будівництва будували довжелезну злітну смугу...мабуть для космічної програми, щоб шатли приземлялись...
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17.10.2024 17:25 Ответить
Привіз корейску зброю?
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17.10.2024 14:47 Ответить
Ракети завезли. Будуть вибивати енергетику.
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17.10.2024 14:51 Ответить
Значить готують ракетний обстріл
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17.10.2024 14:55 Ответить
"Обстріл"? - Мозирському приготуватись.
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17.10.2024 15:22 Ответить
У нього ж двигуни не обслужені. Як це він стільки летів і так і не впав ?
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17.10.2024 21:27 Ответить
 
 