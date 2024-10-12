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Истребители МиГ-31 К, которые были в Беларуси, вероятно, вернулись в РФ, - "Беларускі Гаюн"

Винищувачі МіГ-31 К з Білорусі повернулися до РФ

Два российских истребителя МиГ-31 К, которые накануне прилетали в Беларусь, вероятно, вернулись обратно в Россию.

Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что 10 октября в 15:10 стало известно о взлете с аэродрома "Мачулище" двух российских МиГ-31К. Истребители прибыли в РБ 9 и 10 октября.

"Беларускі Гаюн" пишет, что после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром "Мачулищи". Самолеты взяли курс на юг, пролетели мимо аэродрома "Барановичи" и затем направились на восток - в сторону России.

"Таким образом, на текущий момент наиболее вероятно то, что МиГи после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию", - пишет мониторинговый паблик.

Напомним, что 9 октября "Беларускі Гаюн" сообщал, что на аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. На следующий день в Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

Читайте также: В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

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Беларусь (7915) россия (96038) самолет (3618)


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Винищувач МіГ-31К підіймається на висоту до 12-16 км, де здійснює пуск. Після цього балістична ракета робить "гірку", бо вона не може летіти горизонтально, адже одразу почне знижуватися. У неї не несучий фюзеляж і її підтримує в повітрі тільки те, що вона рухається під кутом й двигун компенсує якусь частину її ваги.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.

Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.

"Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
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12.10.2024 21:59 Ответить
недолік крінжала в тому що літак при його запуску повинен суворо дотримуватися швидкості, висоти і курсу - а це можливо тільки коли літак контролюється з землі. Кацапські літаки запускають крінжали з одного й того ж місця де внизу на землі є необхідна інфраструктура контролю - тому курс на Старкон завжди пролягає над Києвом. В Білорусі такої інфраструктури немає - тому х.з. нафіга вони туди літали
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13.10.2024 02:10 Ответить
 
 