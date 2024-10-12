Истребители МиГ-31 К, которые были в Беларуси, вероятно, вернулись в РФ, - "Беларускі Гаюн"
Два российских истребителя МиГ-31 К, которые накануне прилетали в Беларусь, вероятно, вернулись обратно в Россию.
Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что 10 октября в 15:10 стало известно о взлете с аэродрома "Мачулище" двух российских МиГ-31К. Истребители прибыли в РБ 9 и 10 октября.
"Беларускі Гаюн" пишет, что после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром "Мачулищи". Самолеты взяли курс на юг, пролетели мимо аэродрома "Барановичи" и затем направились на восток - в сторону России.
"Таким образом, на текущий момент наиболее вероятно то, что МиГи после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию", - пишет мониторинговый паблик.
Напомним, что 9 октября "Беларускі Гаюн" сообщал, что на аэродром "Мачулищи", что в Беларуси, прилетел российский МиГ-31К. На следующий день в Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.
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