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Винищувачі МіГ-31 К, які були в Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Беларускі Гаюн"

Винищувачі МіГ-31 К з Білорусі повернулися до РФ

Два російські винищувачі МіГ-31 К, які напередодні прилітали до Білорусі, ймовірно, повернулися назад до Росії.

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох російських МіГ-31К. Винищувачі прибули до РБ 9 і 10 жовтня.

"Беларускі Гаюн" пише, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Літаки взяли курс на на південь, пролетіли повз аеродром "Барановичі" і потім подались на схід - у бік Росії.

"Таким чином, на поточний момент найімовірніше те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися в Росію", - пише моніторинговий паблік.

Нагадаємо, що 9 жовтня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Наступного дня у Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.

Читайте також: У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"

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Білорусь (7959) росія (65829) літак (2935)


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Винищувач МіГ-31К підіймається на висоту до 12-16 км, де здійснює пуск. Після цього балістична ракета робить "гірку", бо вона не може летіти горизонтально, адже одразу почне знижуватися. У неї не несучий фюзеляж і її підтримує в повітрі тільки те, що вона рухається під кутом й двигун компенсує якусь частину її ваги.
Тому ці ракети рухаються по балістичній траєкторії, що віддалено нагадує велику дугу над землею.

Українські протиракетні сили збивали "Кинджали" лише тоді, коли ті знижалися та уповільнювалися для заходу на ціль.

"Кинджал" на основному відрізку траєкторії летять на висоті 40-50 км - вище, ніж може діставати PATRIOT.
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12.10.2024 21:59 Відповісти
недолік крінжала в тому що літак при його запуску повинен суворо дотримуватися швидкості, висоти і курсу - а це можливо тільки коли літак контролюється з землі. Кацапські літаки запускають крінжали з одного й того ж місця де внизу на землі є необхідна інфраструктура контролю - тому курс на Старкон завжди пролягає над Києвом. В Білорусі такої інфраструктури немає - тому х.з. нафіга вони туди літали
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13.10.2024 02:10 Відповісти
 
 