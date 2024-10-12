Винищувачі МіГ-31 К, які були в Білорусі, ймовірно, повернулися до РФ, - "Беларускі Гаюн"
Два російські винищувачі МіГ-31 К, які напередодні прилітали до Білорусі, ймовірно, повернулися назад до Росії.
Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що 10 жовтня о 15:10 стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох російських МіГ-31К. Винищувачі прибули до РБ 9 і 10 жовтня.
"Беларускі Гаюн" пише, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Літаки взяли курс на на південь, пролетіли повз аеродром "Барановичі" і потім подались на схід - у бік Росії.
"Таким чином, на поточний момент найімовірніше те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися в Росію", - пише моніторинговий паблік.
Нагадаємо, що 9 жовтня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на аеродром "Мачулищі", що в Білорусі, прилетів російський МіГ-31К. Наступного дня у Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.
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