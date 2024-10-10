УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10713 відвідувачів онлайн
Новини
1 943 9

У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"

міг

У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"

За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі".

Нагадаємо, що вчора в Мачулищі вже прибув один МіГ-31К ПКС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля нашого кордону в Білорусі не фіксується переміщення військової техніки, - ДПСУ

Автор: 

Білорусь (7960) літак (2935)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь Бульбофюрер у себя будет прятать бомбардировщики ***** и оттуда наносить удары? Ето уже ескалация или еще нет. ***** помнится визжало что если F-16 будут базироваться в Румынии или Польше то ето уже третья мировая
показати весь коментар
10.10.2024 14:22 Відповісти
Трижды правильно. На "Рамштайне" в это всех учстников надо ткнуть. Получается всё Путину можно, а нам нельзя -3 я мировая. По этим МиГам долбануть ,как два пальца, но нельзя. Все что творит Путин -это издержки войны, а подобный ответ -это эскалация войны.
показати весь коментар
10.10.2024 15:06 Відповісти
По сухогрузах під прапорами різних країн можна лупити, а по смертельній загрозі для громадян країни-жертви ні ні?

Здається ,що Україна всьому світу винна своїм існуванням...
показати весь коментар
10.10.2024 15:10 Відповісти
Цікаво наші у відповідь ібануть по чіпсах чи будуть стурбовані і навіть відкличуть посла на консультації?
показати весь коментар
10.10.2024 14:23 Відповісти
Цікаво, будуть з території бульборейху запускати ракети, а українська влада буде старанно вдавати, що нічого не відбувається? Чи все ж таки нарешті роз'їбашать на...й ті довбані Мачулищі?
показати весь коментар
10.10.2024 14:24 Відповісти
Вдарити штормом щоб обнулити ці корита, та ти що неможна!
а підарам що завгодно куди завгодно коли завгодно ,.. як же це все дістало
показати весь коментар
10.10.2024 14:24 Відповісти
Бульбосвинособаки...
показати весь коментар
10.10.2024 14:29 Відповісти
Де партизани?
показати весь коментар
10.10.2024 14:30 Відповісти
мозирський нпз напрягся ?
показати весь коментар
10.10.2024 14:48 Відповісти
 
 