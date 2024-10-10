У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"
У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"
За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі".
Нагадаємо, що вчора в Мачулищі вже прибув один МіГ-31К ПКС РФ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Здається ,що Україна всьому світу винна своїм існуванням...
а підарам що завгодно куди завгодно коли завгодно ,.. як же це все дістало