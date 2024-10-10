У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ, який може нести ракети "Кинджал", - "Беларускі Гаюн"

У Білорусь прилетів другий МіГ-31К ВКС РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн"

За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі".

Нагадаємо, що вчора в Мачулищі вже прибув один МіГ-31К ПКС РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля нашого кордону в Білорусі не фіксується переміщення військової техніки, - ДПСУ