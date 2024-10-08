Біля нашого кордону в Білорусі не фіксується переміщення військової техніки, - ДПСУ

Наразі на кордоні України з Білоруссю прикордонники не фіксують переміщення техніки та особового складу підрозділів армії Білорусі.

Про це повідомив на брифінгу речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На кордоні з Білоруссю ситуація незмінна. Поряд нашого кордону ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу підрозділів армії Білорусі. А Росія на даний момент не має на території Білорусі достатньо сил. Фактично якщо і є там росіяни, то це логістичні підрозділи, підрозділи забезпечення", - сказав речник.

Однак, за його словами, цей напрямок залишається загрозливим.

"Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому укріплення, підготовка підрозділів, перебування наших сил на цьому напрямку постійна", - додав Демченко.

За тим, наскільки ситуація може змінюватись, стежать підрозділи розвідки України. Ворог сильний і підступний, тому цей напрямок під постійною увагою, зауважив речник ДПСУ.