У нашей границы в Беларуси не фиксируется перемещение военной техники, - ГПСУ

Сейчас на границе Украины с Беларусью пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава подразделений армии Беларуси.

Об этом сообщил на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На границе с Беларусью ситуация неизменна. Рядом нашей границы мы не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии Беларуси. А Россия на данный момент не имеет на территории Беларуси достаточно сил. Фактически если и есть там россияне, то это логистические подразделения, подразделения обеспечения", - сказал спикер.

Однако, по его словам, это направление остается угрожающим.

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому укрепление, подготовка подразделений, пребывание наших сил на этом направлении постоянное", - добавил Демченко.

За тем насколько ситуация может меняться следят подразделения разведки Украины. Враг сильный и коварный поэтому это направление под постоянным вниманием, отметил представитель ГПСУ.