РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9336 посетителей онлайн
Новости
430 1

У нашей границы в Беларуси не фиксируется перемещение военной техники, - ГПСУ

Кордон із Білоруссю

Сейчас на границе Украины с Беларусью пограничники не фиксируют перемещения техники и личного состава подразделений армии Беларуси.

Об этом сообщил на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На границе с Беларусью ситуация неизменна. Рядом нашей границы мы не фиксируем ни перемещения техники, ни личного состава подразделений армии Беларуси. А Россия на данный момент не имеет на территории Беларуси достаточно сил. Фактически если и есть там россияне, то это логистические подразделения, подразделения обеспечения", - сказал спикер.

Однако, по его словам, это направление остается угрожающим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Утром из Беларуси в Украину мог залететь неизвестный объект, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

"Должны быть готовы к развитию любых ситуаций. Поэтому укрепление, подготовка подразделений, пребывание наших сил на этом направлении постоянное", - добавил Демченко.

За тем насколько ситуация может меняться следят подразделения разведки Украины. Враг сильный и коварный поэтому это направление под постоянным вниманием, отметил представитель ГПСУ.

Автор: 

Беларусь (7978) Госпогранслужба (6777) граница (5337) Демченко Андрей (309)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що скаже товариш пан бАданов?
показать весь комментарий
08.10.2024 13:52 Ответить
 
 