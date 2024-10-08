РУС
Утром из Беларуси в Украину мог залететь неизвестный объект, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Утром с территории Беларуси в Украину залетел неизвестный объект, вероятно разведывательный БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

"Утром из Беларуси в Украину залетела неизвестная цель. По данным eRadarrua, цель неустановленного типа двигалась со стороны Полесского заповедника в Беларуси в направлении Припяти около 08:54 и уже в 09:00 пересекла границу. По предварительным данным, это мог быть разведывательный БПЛА. Далее цель пошла на юго-восток, пролетела Чернобыль, Остер, Калиту и дальше взяла курс в район Яготина, а затем на Черкасщину", - говорится в сообщении.

карта

Напомним, диктатор Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 7 октября, подписал указ, который позволяет сбивать беспилотники, залетающие на территорию РБ, ряду военизированных структур.

Нічого не було - то був зоровий обман.... Не заставляйте бубочку дзвонити бульбашу.....
08.10.2024 13:21 Ответить
Бульбофюрер депешу Зеленскому відправив на повітряній кульці. Щоб кацапи не хакнули.
08.10.2024 13:30 Ответить
так у дЄрмака там свій канал звязку є - через лукашиста (бульбаш Шевченко)
08.10.2024 15:21 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-shevchenko-bilorus/32414386.html
08.10.2024 15:22 Ответить
І що?
Досі літає?
08.10.2024 14:53 Ответить
 
 