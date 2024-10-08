Зранку з Білорусі в Україну міг залетіти невідомий об’єкт, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Вранці з території Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, ймовірно розвідувальний БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий канал "Білоруській Гаюн".

"Вранці з Білорусі до України залетіла невідома ціль. За даними eRadarrua, ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в білорусі у напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон. За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БПЛА. Далі ціль пішла на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Каліту та далі взяла курс у район Яготина, а потім на Черкащину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 7 жовтня, підписав указ, який дозволяє збивати безпілотники, що залітають на територію РБ, низці воєнізованих структур.

