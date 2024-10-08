УКР
Новини
Зранку з Білорусі в Україну міг залетіти невідомий об’єкт, - "Беларускі Гаюн". КАРТА

Вранці з території Білорусі в Україну залетів невідомий об'єкт, ймовірно розвідувальний БПЛА. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий канал "Білоруській Гаюн".

"Вранці з Білорусі до України залетіла невідома ціль. За даними eRadarrua, ціль невстановленого типу рухалася з боку Поліського заповідника в білорусі у напрямку Прип'яті близько 08:54 і вже о 09:00 перетнула кордон. За попередніми даними, це міг бути розвідувальний БПЛА. Далі ціль пішла на південний схід, пролетіла Чорнобиль, Остер, Каліту та далі взяла курс у район Яготина, а потім на Черкащину", - йдеться у повідомленні.

карта

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 7 жовтня, підписав указ, який дозволяє збивати безпілотники, що залітають на територію РБ, низці воєнізованих структур.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотири "Шахеди" залетіли в Білорусь вночі та зранку, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (8034) Україна (6083)
Нічого не було - то був зоровий обман.... Не заставляйте бубочку дзвонити бульбашу.....
показати весь коментар
08.10.2024 13:21 Відповісти
Бульбофюрер депешу Зеленскому відправив на повітряній кульці. Щоб кацапи не хакнули.
показати весь коментар
08.10.2024 13:30 Відповісти
так у дЄрмака там свій канал звязку є - через лукашиста (бульбаш Шевченко)
показати весь коментар
08.10.2024 15:21 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-budanov-shevchenko-bilorus/32414386.html
показати весь коментар
08.10.2024 15:22 Відповісти
І що?
Досі літає?
показати весь коментар
08.10.2024 14:53 Відповісти
 
 