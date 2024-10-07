Лукашенко підписав указ, який дозволяє не лише військовим збивати дрони, що залітають на територію Білорусі

Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 7 жовтня, підписав указ, який дозволяє збивати безпілотники, що залітають на територію РБ, низці воєнізованих структур.

Про це йдеться на сайті самопроголошеного "президента" Білорусі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Назва указу звучить так: "Про припинення польотів авіамоделей і безпілотних літальних апаратів".

Зазначається, що документ ухвалено з метою нормативного закріплення права на застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки не тільки щодо авіамоделей і БПЛА, а й безпілотних повітряних суден, безпілотних транспортних засобів, включно з підводними й надводними суднами, наземними апаратами та комплексами, керування якими здійснюють дистанційним способом або в автоматичному режимі.

Згідно з указом, правом на застосування зброї та спеціальних засобів стосовно безпілотників наділені не лише військовослужбовці та органи внутрішніх справ, а й інші воєнізовані організації.

БпЛА можуть збивати також органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державна інспекція охорони тваринного та рослинного світу при президентові РБ, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи та представники інших структур.

Нагадаємо, російські дрони "Шахед" неодноразово залітали на територію Білорусі. Один із них 4 жовтня 2024 року атакував білоруське місто Калинковичі.

Білорусь вперше застосувала авіацію для збиття російського "шахеда" 29 серпня 2024 року.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь нібито "збиває багато дронів, що залітають".

