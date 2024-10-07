Лукашенко подписал указ, позволяющий не только военным сбивать залетающие на территорию Беларуси дроны

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 7 октября, подписал указ, который разрешает сбивать беспилотники, залетающие на территорию РБ, ряду военизированных структур.

Об этом говорится на сайте самопровозглашенного "президента" Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

Название указа звучит так: "О прекращении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

Согласно указу, правом на применение оружия и специальных средств в отношении беспилотников наделены не только военнослужащие и органы внутренних дел, но и другие военизированные организации.

БпЛА могут сбивать также органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте РБ, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и представители других структур.

Напомним, российские дроны "Шахед" неоднократно залетали на территорию Беларуси. Один из них 4 октября 2024 года атаковал белорусский город Калинковичи.

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда" 29 августа 2024 года.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь якобы "сбивает много залетающих дронов".

