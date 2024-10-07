РУС
Лукашенко подписал указ, позволяющий не только военным сбивать залетающие на территорию Беларуси дроны

Лукашенко підписав указ щодо збиття БпЛА над РБ

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 7 октября, подписал указ, который разрешает сбивать беспилотники, залетающие на территорию РБ, ряду военизированных структур.

Об этом говорится на сайте самопровозглашенного "президента" Беларуси, сообщает Цензор.НЕТ.

Название указа звучит так: "О прекращении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов".

Отмечается, что документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционным способом или в автоматическом режиме.

Согласно указу, правом на применение оружия и специальных средств в отношении беспилотников наделены не только военнослужащие и органы внутренних дел, но и другие военизированные организации.

Читайте также: Четыре "Шахеда" залетели в Беларусь ночью и утром, - "Беларускі Гаюн"

БпЛА могут сбивать также органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте РБ, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и представители других структур.

Напомним, российские дроны "Шахед" неоднократно залетали на территорию Беларуси. Один из них 4 октября 2024 года атаковал белорусский город Калинковичи.

Беларусь впервые применила авиацию для сбивания российского "шахеда" 29 августа 2024 года.

Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь якобы "сбивает много залетающих дронов".

Читайте также: Лукашенко о "шахедах", залетающих в Беларусь: Сбиваем много, не смотрим, чьи они

Беларусь (7976) Лукашенко Александр (3642) дроны (4465)
Топ комментарии
+7
Цікавий Указ... Геніальний хід.... Тепер "шахеди" будуть продовжувать збивать.... Але відповідальність покладатимуть на якогось "галаву калгаса", який дав команду калгасникам кидать в "шахєд" бульбою... А Лука - "не при ділах"... Вивернувся, "бульбофюрер"... Бо "***********" проти Путіна не може. І Україні сказать нічого... Тому все списуватимуть на "ексцес виконавця"...
07.10.2024 21:41 Ответить
+4
Та хаи літають! -- може на Мозирську НПЗ завітають
07.10.2024 21:36 Ответить
+4
"Я вам сійчас покажу, откуда залєтають дрони..." (с)

07.10.2024 21:39 Ответить
бульбою шмаляй репоед…
07.10.2024 21:35 Ответить
а у Білорусі є ТРО ?
показать весь комментарий
У Білорусі є ВСЕ!!! Банани, ананаси, оселедці, креветки... Навіть яблук в Білорусі вирощують вчетверо більше, ніж здатні плодоносить всі їх садки....
07.10.2024 22:00 Ответить
Та хаи літають! -- може на Мозирську НПЗ завітають
07.10.2024 21:36 Ответить
чює картопельний фюлер - десь шось не зовсім по плану пішло...
вихлячить сракою як той кацапський дрон...
07.10.2024 21:38 Ответить
"Я вам сійчас покажу, откуда залєтають дрони..." (с)

07.10.2024 21:39 Ответить
З рогатки бульбою стріляти будуть по дронах.
07.10.2024 21:40 Ответить
Цікавий Указ... Геніальний хід.... Тепер "шахеди" будуть продовжувать збивать.... Але відповідальність покладатимуть на якогось "галаву калгаса", який дав команду калгасникам кидать в "шахєд" бульбою... А Лука - "не при ділах"... Вивернувся, "бульбофюрер"... Бо "***********" проти Путіна не може. І Україні сказать нічого... Тому все списуватимуть на "ексцес виконавця"...
07.10.2024 21:41 Ответить
Сциться вусатий тарган...
Відчуває свій кінець капут.
07.10.2024 21:42 Ответить
Как с перепугу его на вертолете не сбили.
07.10.2024 21:43 Ответить
ця **** щє на тракторі в Україну приїде, ось побачите..
07.10.2024 21:44 Ответить
Вже обіцяв. У мене якраз скріншот зберігся.

07.10.2024 22:01 Ответить
ми ні в якому разі не злопамьятні, але злі і памьять в нас довга...
07.10.2024 22:15 Ответить
Лукашенко тут у такій позі робить манси руками, що мені пригадався кадр з кіно:

07.10.2024 22:19 Ответить
лукашенко гордону і не таке обіцяв .
08.10.2024 08:51 Ответить
бабруйські лісникі будуть з бєрданок ******* по шахєдам.
07.10.2024 21:46 Ответить
в казла чюйка - тепловізора не май.
07.10.2024 21:47 Ответить
Задіють екстрасенсів
07.10.2024 21:50 Ответить
Вусань забув за полк Каліновскага? Думаю , не забув...Але ж і майстер еквілібристики, треба віддати належне
07.10.2024 21:57 Ответить
Колись за часів Мао китайози масово кинулися збивати горобців, аби не жерли нарідний рис.
Так само кожен свядомы беларус ниньки має поцілити картоплиною у паскудного безпілотника.
07.10.2024 22:01 Ответить
саме тому ***** і полюбило бульбофюрера - буба любить розтяжку, кабаєва проти ссанича - без медалі, така собі коза якась прохідна...
07.10.2024 22:03 Ответить
In NATO's books, that would be an escalation.
07.10.2024 22:13 Ответить
не такий Лукашенко дурак як його тут паплюжать.хватить кривлятись як дурачки.
показать весь комментарий
08.10.2024 08:26 Ответить
 
 