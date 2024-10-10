В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище".

Напомним, что вчера в Мачулище уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ.

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