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В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ, который может нести ракеты "Кинжал", - "Беларускі Гаюн"

міг

В Беларусь прилетел второй МиГ-31К ВКС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

По нашим данным, только что второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулище".

Напомним, что вчера в Мачулище уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле нашей границы в Беларуси не фиксируется перемещение военной техники, - ГПСУ

Автор: 

Беларусь (7913) самолет (3616)


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Теперь Бульбофюрер у себя будет прятать бомбардировщики ***** и оттуда наносить удары? Ето уже ескалация или еще нет. ***** помнится визжало что если F-16 будут базироваться в Румынии или Польше то ето уже третья мировая
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10.10.2024 14:22 Ответить
Трижды правильно. На "Рамштайне" в это всех учстников надо ткнуть. Получается всё Путину можно, а нам нельзя -3 я мировая. По этим МиГам долбануть ,как два пальца, но нельзя. Все что творит Путин -это издержки войны, а подобный ответ -это эскалация войны.
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10.10.2024 15:06 Ответить
По сухогрузах під прапорами різних країн можна лупити, а по смертельній загрозі для громадян країни-жертви ні ні?

Здається ,що Україна всьому світу винна своїм існуванням...
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10.10.2024 15:10 Ответить
Цікаво наші у відповідь ібануть по чіпсах чи будуть стурбовані і навіть відкличуть посла на консультації?
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10.10.2024 14:23 Ответить
Цікаво, будуть з території бульборейху запускати ракети, а українська влада буде старанно вдавати, що нічого не відбувається? Чи все ж таки нарешті роз'їбашать на...й ті довбані Мачулищі?
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10.10.2024 14:24 Ответить
Вдарити штормом щоб обнулити ці корита, та ти що неможна!
а підарам що завгодно куди завгодно коли завгодно ,.. як же це все дістало
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10.10.2024 14:24 Ответить
Бульбосвинособаки...
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10.10.2024 14:29 Ответить
Де партизани?
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10.10.2024 14:30 Ответить
мозирський нпз напрягся ?
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10.10.2024 14:48 Ответить
 
 