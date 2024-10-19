Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері суботи, 19 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:41.

"Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини, в район Затоки і Одеси;

"Шахеди" з Чорного моря на південь Миколаївщини", - повідомили ПС о 21:17.

О 21:43 повідомлялося про Шахеди" на Донеччині курсом північно-західним.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

Згодом ПС повідомили про:

Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА;

"Шахеди"в центрі Одещини та на півночі Миколаївщини курсом північно-західним;

"Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Дніпра;

Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА;

Також фіксувався рух ворожих ударних БпЛА з півночі:

Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Також ПС повідомили про загрозу застосування російських "шахедів" для Вінницької області.

Згодом ПС повідомили про:

БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину;

БпЛА на межі Миколаївської та Одеської області. Курс - західний;

БпЛА на півночі Дніпропетровщини. Рух у напрямку Полтавщини;

"Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину;

Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.

О 23:07 ПС повідомили про:

БпЛА на Вінниччині! Курсом на північний захід;

БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;

БпЛА на півночі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода;

"Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину та Полтавщину;

"Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину.

О 23:21 ПС повідомляли про:

БпЛА в центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину. БпЛА на півночі Вінницької області в напрямку Черкащини;

БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;

БпЛА в центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода. На півночі Полтавської області в напрямку півдня;

"Шахеди" на Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум;

"Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину в напрямку столиці.

Згодом повідомлялося про загрозу застосування "шахедів" для Хмельницької та Чернівецької областей.

О 23:34 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Києва.

О 23:52 ПС повідомляли про:

БпЛА у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці;

БпЛА на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним;

БпЛА на півночі Черкащини, курсом південно-західним;

БпЛА на сході Київщини та на околицях Києва, курс півнденно-західний;

БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на захід;

БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;

БпЛА на Полтавщині курсом на південь;

Тернопільська область - загроза застосування ударних БпЛА.

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