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Новини Війна
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Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Окупанти атакують шахедами

Ввечері суботи, 19 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:41.

  • "Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини, в район Затоки і Одеси;
  • "Шахеди" з Чорного моря на південь Миколаївщини", - повідомили ПС о 21:17.

О 21:43 повідомлялося про Шахеди" на Донеччині курсом північно-західним.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

Згодом ПС повідомили про:

  • Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • "Шахеди"в центрі Одещини та на півночі Миколаївщини курсом північно-західним;
  • "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Дніпра;
  • Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА;

Також фіксувався рух ворожих ударних БпЛА з півночі:

  • Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;
  • Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА;

Також ПС повідомили про загрозу застосування російських "шахедів" для Вінницької області.

Згодом ПС повідомили про:

  • БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину;
  • БпЛА на межі Миколаївської та Одеської області. Курс - західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини. Рух у напрямку Полтавщини;
  • "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину;

Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.

О 23:07 ПС повідомили про:

  • БпЛА на Вінниччині! Курсом на північний захід;
  • БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;
  • БпЛА на півночі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода;
  • "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину та Полтавщину;
  • "Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину.

О 23:21 ПС повідомляли про:

  • БпЛА в центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину. БпЛА на півночі Вінницької області в напрямку Черкащини;
  • БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;
  • БпЛА в центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода. На півночі Полтавської області в напрямку півдня;
  • "Шахеди" на Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум;
  • "Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину в напрямку столиці.

Згодом повідомлялося про загрозу застосування "шахедів" для Хмельницької та Чернівецької областей.

О 23:34 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Києва. 

О 23:52 ПС повідомляли про:

  • БпЛА у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці;
  • БпЛА на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним;
  • БпЛА на півночі Черкащини, курсом південно-західним;
  • БпЛА на сході Київщини та на околицях Києва, курс півнденно-західний;
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на захід;
  • БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщині курсом на південь;
  • Тернопільська область - загроза застосування ударних БпЛА.

Читайте також: Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4333) Повітряні сили (2756) Шахед (1164)


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Топ коментарі
+6
Ей нарік, по Україні запустили шахеди, потрібен захист нівчому не винних людей, випускай 95 квартал
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19.10.2024 22:07 Відповісти
+4
Бажаю гарної реакції всім хто бореться з цією заразою.
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19.10.2024 23:31 Відповісти
+3
3.14***аси !
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19.10.2024 22:16 Відповісти
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Ей нарік, по Україні запустили шахеди, потрібен захист нівчому не винних людей, випускай 95 квартал
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19.10.2024 22:07 Відповісти
Кошовий пузом точно всіх зіб'є прямо як японський сумоїст.
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19.10.2024 23:30 Відповісти
3.14***аси !
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19.10.2024 22:16 Відповісти
Та ні. Просто звичайні російські нацисти. Краще цей термін до них використовувати. Особливо в Європі.

Геї часто порядні люди бувають, просто їх природа покарала чи нагородила такими народитися.
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19.10.2024 23:29 Відповісти
До сексуальної орієнтації це не має відношення! Це зничить рашист звичайний
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20.10.2024 00:18 Відповісти
Але може ввести в оману західних читачів. Тому нацисти російські це найкращий термін, який їх характеризує.
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20.10.2024 00:31 Відповісти
Бажаю гарної реакції всім хто бореться з цією заразою.
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19.10.2024 23:31 Відповісти
 
 