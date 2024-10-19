Росіяни запустили "шахеди" по Україні, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 19 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА", - повідомили ПС о 20:41.
- "Шахеди" з Чорного моря на південь Одещини, в район Затоки і Одеси;
- "Шахеди" з Чорного моря на південь Миколаївщини", - повідомили ПС о 21:17.
О 21:43 повідомлялося про Шахеди" на Донеччині курсом північно-західним.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
Згодом ПС повідомили про:
- Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- "Шахеди"в центрі Одещини та на півночі Миколаївщини курсом північно-західним;
- "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північний захід в напрямку Дніпра;
- Запорізька область - загроза застосування ударних БпЛА;
Також фіксувався рух ворожих ударних БпЛА з півночі:
- Сумська область - загроза застосування ударних БпЛА;
- Чернігівська область - загроза застосування ударних БпЛА;
Також ПС повідомили про загрозу застосування російських "шахедів" для Вінницької області.
Згодом ПС повідомили про:
- БпЛА на Одещині! Курсом на Вінниччину;
- БпЛА на межі Миколаївської та Одеської області. Курс - західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини. Рух у напрямку Полтавщини;
- "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину;
Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.
О 23:07 ПС повідомили про:
- БпЛА на Вінниччині! Курсом на північний захід;
- БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;
- БпЛА на півночі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода;
- "Шахеди" на Сумщині. Курсом на Чернігівщину та Полтавщину;
- "Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину.
О 23:21 ПС повідомляли про:
- БпЛА в центрі Вінниччини! Курсом на Хмельниччину. БпЛА на півночі Вінницької області в напрямку Черкащини;
- БпЛА на Кіровоградщині. Курс - західний на Черкащину;
- БпЛА в центрі Полтавщини. Рух у напрямку Миргорода. На півночі Полтавської області в напрямку півдня;
- "Шахеди" на Сумщині. Курсом на південь та в районі Сум;
- "Шахеди" на Чернігівщині. Курсом на Київщину в напрямку столиці.
Згодом повідомлялося про загрозу застосування "шахедів" для Хмельницької та Чернівецької областей.
О 23:34 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Києва.
О 23:52 ПС повідомляли про:
- БпЛА у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці;
- БпЛА на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним;
- БпЛА на півночі Черкащини, курсом південно-західним;
- БпЛА на сході Київщини та на околицях Києва, курс півнденно-західний;
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на захід;
- БпЛА на Сумщині курсом на Полтавщину;
- БпЛА на Полтавщині курсом на південь;
- Тернопільська область - загроза застосування ударних БпЛА.
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