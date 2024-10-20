Ночная атака "Шахедов" на Киевщину: в результате падения обломков повреждена многоэтажка

Ночью 20 октября 2024 года наши силы ПВО отразили очередную атаку ударных БпЛА на Киевщину.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вражеские цели над территорией региона уничтожены.

"Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", - отмечают в ОГА.

Читайте: На Киевщине работают силы ПВО

Последствия вражеской атаки

Также отмечается, что в одном из населенных пунктов Киевской области в результате падения обломков вражеских целей повреждена внешняя стена многоэтажного дома. Повреждения незначительные.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий ночной атаки.

Как сообщалось, вечером субботы, 19 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники Shahed с южного направления.