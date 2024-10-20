Нічна атака "Шахедів" на Київщину: внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку
Вночі 20 жовтня 2024 року наші сили ППО відбили чергову атаку ударних БпЛА на Київщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворожі цілі над територією регіону знищено.
"Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - наголошують в ОВА.
Наслідки ворожої атаки
Також зазначається, що в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку. Пошкодження незначні.
Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки.
Як повідомлялося, ввечері суботи, 19 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку.
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