На Київщині працюють сили ППО

Зранку 19 жовтня 2024 року на Київщині знову працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", - йдеться у повідомленні.

Вночі на Київщині теж лунали вибухи та працювали сили ППО.

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Як повідомлялося, наразі у Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані. Напередодні Цензор.НЕТ зазначав, що окупанти запустили по Україні ударні БпЛА.