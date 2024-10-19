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На Киевщине работают силы ПВО

ппо на Київщині

Утром 19 октября 2024 года на Киевщине снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - говорится в сообщении.

Ночью на Киевщине тоже раздавались взрывы и работали силы ПВО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тревога на Киевщине продолжалась более 14 часов, работали силы ПВО

Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани. Накануне Цензор.НЕТ отмечал, что оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА.

Автор: 

Киевская область (4192) ПВО (2829) Шахед (1150)


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