На Киевщине работают силы ПВО
Утром 19 октября 2024 года на Киевщине снова работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО. Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения", - говорится в сообщении.
Ночью на Киевщине тоже раздавались взрывы и работали силы ПВО.
Как сообщалось, сейчас в Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани. Накануне Цензор.НЕТ отмечал, что оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА.
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