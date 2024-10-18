Тревога на Киевщине продолжалась более 14 часов, работали силы ПВО

С вечера 17 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, который находился в частном дворе. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага.

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