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Тревога на Киевщине продолжалась более 14 часов, работали силы ПВО

шахеди

С вечера 17 октября российские оккупанты атаковали Киевскую область. В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, который находился в частном дворе. Оперативные группы продолжают фиксацию последствий атаки врага.

Также смотрите: Последствия атаки "Шахедов" на Киевщине: Ликвидирован пожар, возникший из-за падения обломков. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4192) обстрел (27807) Шахед (1150)


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