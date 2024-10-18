Тривога на Київщині тривала понад 14 годин, працювали сили ППО
З вечора 17 жовтня російські окупанти атакували Київщину. У регіоні працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль