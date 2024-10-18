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Тривога на Київщині тривала понад 14 годин, працювали сили ППО

шахеди

З вечора 17 жовтня російські окупанти атакували Київщину. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки "Шахедів" на Київщині: Ліквідовано пожежу, яка виникла через падіння уламків. ФОТО

Автор: 

Київська область (4086) обстріл (29082) Шахед (1152)


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