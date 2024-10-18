Тривога на Київщині тривала понад 14 годин, працювали сили ППО

З вечора 17 жовтня російські окупанти атакували Київщину. У регіоні працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено мотоцикл, що знаходився на приватному подвір’ї. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків атаки ворога.

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