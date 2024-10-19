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В Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани

Утром 19 октября 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту Воздушных тревог.

"Киев - ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

"Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань немедленно в укрытие", - отмечают в Воздушные силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты запустили по Украине ударные БпЛА, - Воздушные силы (обновлено)

Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 7.05 такова:

карта повітняних тривог 19 жовтня 2024 року

"Черкасская область. Повышенная ракетная опасность", - отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Автор: 

Умань (364) Воздушные силы (2411) воздушная тревога (807) Черниговская область (1160)


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пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей.
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19.10.2024 07:23 Ответить
,,Крилата ракета в Кіровоградській обл в напрямку Умані"
А завалить її не можна?Чи вся ППО столицю захищає?
В Умані не люди?
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19.10.2024 07:40 Ответить
 
 