В Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани
Утром 19 октября 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту Воздушных тревог.
"Киев - ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.
"Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань немедленно в укрытие", - отмечают в Воздушные силы.
Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 7.05 такова:
"Черкасская область. Повышенная ракетная опасность", - отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.
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А завалить її не можна?Чи вся ППО столицю захищає?
В Умані не люди?