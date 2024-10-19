В Киеве и ряде регионов тревога. Воздушные силы информируют о ракете в направлении Умани

Утром 19 октября 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту Воздушных тревог.

"Киев - ракетная опасность! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - информирует начальник КГВА Сергей Попко.

"Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани. Умань немедленно в укрытие", - отмечают в Воздушные силы.

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Актуальная карта воздушных тревог по состоянию на 7.05 такова:

"Черкасская область. Повышенная ракетная опасность", - отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.