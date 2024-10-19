У Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані
Зранку 19 жовтня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту Повітряних тривог.
"Київ - ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.
"Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань негайно в укриття", - зазначають у Повітряні сили.
Актуальна карта повітряних тривог станом на 7.05 така:
"Черкаська область. Підвищена ракетна небезпека", - зауважив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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А завалить її не можна?Чи вся ППО столицю захищає?
В Умані не люди?