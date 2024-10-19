У Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані

Зранку 19 жовтня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту Повітряних тривог.

"Київ - ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.

"Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань негайно в укриття", - зазначають у Повітряні сили.

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Актуальна карта повітряних тривог станом на 7.05 така:

"Черкаська область. Підвищена ракетна небезпека", - зауважив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.