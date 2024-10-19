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У Києві та низці регіонів тривога. Повітряні сили інформують про ракету у напрямку Умані

Зранку 19 жовтня 2024 року у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту Повітряних тривог.

"Київ - ракетна небезпека! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - інформує начальник КМВА Сергій Попко.

"Крилата ракета через Кіровоградську область у напрямку Умані. Умань негайно в укриття", - зазначають у Повітряні сили.

Також читайте: Окупанти запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Актуальна карта повітряних тривог станом на 7.05 така:

карта повітняних тривог 19 жовтня 2024 року

"Черкаська область. Підвищена ракетна небезпека", - зауважив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Автор: 

Умань (244) Повітряні сили (2754) повітряна тривога (936) Чернігівська область (938)


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пора починати турбувати дешевими дронами велику москву. Там є достатньо військових цілей.
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19.10.2024 07:23 Відповісти
,,Крилата ракета в Кіровоградській обл в напрямку Умані"
А завалить її не можна?Чи вся ППО столицю захищає?
В Умані не люди?
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19.10.2024 07:40 Відповісти
 
 