Збито 31 із 49 "Шахедів", ще 13 - локаційно втрачені, 2 - полетіли у напрямку Білорусі, - Повітряні сили

У ніч на 20 жовтня 2024 року війська РФ атакували Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки повітряних цілей запустив ворог?

За даними Повітряних сил, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, станом на 10.00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Ще 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Два ворожих БпЛА - полетіли у напрямку Білорусі.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 19 жовтня, російські загарбники запустили ударні безпілотники Shahed з південного напрямку. На Київщині внаслідок падіння уламків пошкоджено багатоповерхівку.

Також Цензор.НЕТ інформував, що пізно ввечері суботи, 19 жовтня, ворог двічі вдарив балістичним озброєнням по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 17. У лікарні перебувають восьмеро потерпілих.