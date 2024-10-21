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Новини
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Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 20 жовтня окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

Загроза існує для Чернігівської та Сумської областей.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 21:51

  • Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.

Оновлення станом на 22:44

Ударний БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Оновлення станом на 22:55

  • БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.

Оновлення станом на 23:29

  • Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
  • БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.

Оновлення станом на 23:55

  • БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
  • Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
  • Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.
  • Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
  • Київ - ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!

Оновлення станом на 00:31 21 жовтня

Ударний БпЛА через Бориспіль у напрямку Києва!

Оновлення станом на 01:13 21 жовтня

  • Декілька груп БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
  • Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з півночі Тернопільщини курсом на Хмельниччину.
  • БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
  • БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
  • Декілька БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

Станом на 01:25 БпЛА рухаються також на Кропивницький.

Оновлення станом на 01:50

  • Група БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
  • Група на Житомирщині, курс - західний.
  • БпЛА з Хмельниччини на Житомирщину.
  • Група БпЛА з півночі курсом на Кропивницький.
  • БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.
  • Декілька БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південно-західному напрямку.
  • БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Також читайте: Щонайменше три "шахеди" за ніч зайшли до Білорусі, один із них збила ППО, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Повітряні сили (2756) повітряна тривога (936) Шахед (1164)


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Топ коментарі
+5
То, мабуть, він передивився той самий чесний марахвон.
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20.10.2024 22:30 Відповісти
+5
Мокшанські 3.14*ари !
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20.10.2024 23:07 Відповісти
+4
Марахвон показував?
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20.10.2024 22:15 Відповісти
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Дві новини. погана в напрямку Курахівка-Селідове хєрова ситуація.добра кацапи переводять у піхоту ракетників та військових музикантів
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20.10.2024 22:59 Відповісти
Як кажуть, поки товстий схудне, худий здохне...
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21.10.2024 01:01 Відповісти
Узкіє но толстиє...
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21.10.2024 08:33 Відповісти
Казали, що завод шахедів у тратарстані розбомбили наші дрони ще весною ! Точно кажу, сам бачив по телевізору!
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20.10.2024 22:13 Відповісти
Марахвон показував?
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20.10.2024 22:15 Відповісти
Ні, з ,,Прямого" Матвій Гавнапольскій слюни пускав , радів несамовито!
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20.10.2024 22:25 Відповісти
То, мабуть, він передивився той самий чесний марахвон.
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20.10.2024 22:30 Відповісти
Я тебе теж пам'ятаю типовий дебільнуватий кацапо-троль.ми ще доживемо до того моменту коли свинособаки (такі як ти) будуть шукати шишки і мох та смоктати (не лапу) у китайського хазяїна.
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20.10.2024 23:02 Відповісти
Це ж не ракета багатотонна туди прилетіла. Поремонтували і далі роблять. А може ще й завод не один.
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20.10.2024 22:32 Відповісти
загугліть куди прелетіло і які були наслідки
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20.10.2024 23:35 Відповісти
Різницю від одиночного приліту та розбомблення заводу-по телевізору не показали ?
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20.10.2024 22:38 Відповісти
розбомбили(пошкодили фасад сеснокамікадзе) не завод а обитовню де живуть працівники.
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20.10.2024 23:33 Відповісти
це таке місто в передмісті Лондона? де у вас голосно?
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20.10.2024 22:19 Відповісти
Нажаль проти кабів в нас нічого не має.
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20.10.2024 22:31 Відповісти
Мокшанські 3.14*ари !
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20.10.2024 23:07 Відповісти
Росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Какой же русскій нє любіт бистрой єзди унилого говна?
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21.10.2024 00:38 Відповісти
Біля мене щойно дирчав "мопед". Потім стрілянина, множинні спалахи у небі, "Мопед" заглох і бах. Слава ППО !
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21.10.2024 00:56 Відповісти
Не знаю що за бах ви чули, а я чую тільки зоряні війни без збиттів, а шахеди так і літають по Києву через всі райони, і потім вилітають. (та і в моніторингових чатах ні разу про збиття не було, а вони зазвичай пишуть)
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21.10.2024 02:26 Відповісти
ЗСУ піджарили Сталіна
https://t.me/pecherymordora356
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21.10.2024 01:22 Відповісти
Redcar Ukraine . Я пишу, як було. Крапка.
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21.10.2024 02:57 Відповісти
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21.10.2024 06:23 Відповісти
Якось дивно ,що сотні їхніх мопедів завдали більше шкоди промисловості України ніж мільйон українських дронів їм(Скажете,що вони більші?(Але ж не в 1000 разів.
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21.10.2024 07:38 Відповісти
 
 