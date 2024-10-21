Росіяни запустили по Україні "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 20 жовтня окупанти атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
Загроза існує для Чернігівської та Сумської областей.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 21:51
- Ворожий БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- Група БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку півдня Одещини.
Оновлення станом на 22:44
Ударний БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Оновлення станом на 22:55
- БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Група БпЛА на Одещині курсом на Вінниччину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині курсом на Миколаївщину.
Оновлення станом на 23:29
- Група БпЛА на півночі Житомирщини, курс - західний.
- БпЛА курсом на Чернігів, декілька БпЛА - у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на півночі Полтавщини у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА на півдні Вінниччини у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- Група БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину.
Оновлення станом на 23:55
- БпЛА з Чернігівщини на Київщину (Бориспільський район).
- Декілька груп БпЛА на півночі Житомирщини курсом на Рівненщину.
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА через Сумщину на Чернігівщину та Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину.
- Група БпЛА на півдні Вінниччини курсом на Хмельниччину.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
- Київ - ударний БпЛА зі сходу у напрямку міста!
Оновлення станом на 00:31 21 жовтня
Ударний БпЛА через Бориспіль у напрямку Києва!
Оновлення станом на 01:13 21 жовтня
- Декілька груп БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
- Декілька груп БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА з півночі Тернопільщини курсом на Хмельниччину.
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - західний.
- БпЛА на Черкащині, курс - південно-західний.
- Декілька БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
Станом на 01:25 БпЛА рухаються також на Кропивницький.
Оновлення станом на 01:50
- Група БпЛА з Київщини курсом на Житомирщину.
- Група на Житомирщині, курс - західний.
- БпЛА з Хмельниччини на Житомирщину.
- Група БпЛА з півночі курсом на Кропивницький.
- БпЛА на півдні Вінниччини, курс - північно-західний.
- Декілька БпЛА на Чернігівщині, курс - західний.
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Топ коментарі
+5 Oxa Ogel
показати весь коментар20.10.2024 22:30 Відповісти Посилання
+5 Hulio
показати весь коментар20.10.2024 23:07 Відповісти Посилання
+4 Oxa Ogel
показати весь коментар20.10.2024 22:15 Відповісти Посилання
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Какой же русскій нє любіт
бистрой єздиунилого говна?
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