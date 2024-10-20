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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 20 октября оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.

Угроза существует для Черниговской и Сумской областей.

Обновление по движению БпЛА

Обновление по состоянию на 21:51

  • Вражеский БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
  • Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

Также читайте: По меньшей мере три "шахеда" за ночь зашли в Беларусь, один из них сбила ПВО, - "Беларускі Гаюн"

Обновление по состоянию на 22:44

Ударный БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.

Обновление по состоянию на 22:55

  • БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа БпЛА в Одесской области курсом на Виннитчину.
  • Несколько групп БПЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Обновление по состоянию на 23:29

  • Группа БПЛА на севере Житомирщины, курс – западный.
  • БПЛА курсом на Чернигов, несколько БПЛА - в юго-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
  • Несколько групп БПЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
  • Группа БПЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
  • Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

Автор: 

Воздушные силы (2414) воздушная тревога (807) Шахед (1157)


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Топ комментарии
+5
То, мабуть, він передивився той самий чесний марахвон.
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20.10.2024 22:30 Ответить
+5
Мокшанські 3.14*ари !
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20.10.2024 23:07 Ответить
+4
Марахвон показував?
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20.10.2024 22:15 Ответить
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Дві новини. погана в напрямку Курахівка-Селідове хєрова ситуація.добра кацапи переводять у піхоту ракетників та військових музикантів
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20.10.2024 22:59 Ответить
Як кажуть, поки товстий схудне, худий здохне...
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21.10.2024 01:01 Ответить
Узкіє но толстиє...
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21.10.2024 08:33 Ответить
Казали, що завод шахедів у тратарстані розбомбили наші дрони ще весною ! Точно кажу, сам бачив по телевізору!
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20.10.2024 22:13 Ответить
Марахвон показував?
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20.10.2024 22:15 Ответить
Ні, з ,,Прямого" Матвій Гавнапольскій слюни пускав , радів несамовито!
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20.10.2024 22:25 Ответить
То, мабуть, він передивився той самий чесний марахвон.
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20.10.2024 22:30 Ответить
Я тебе теж пам'ятаю типовий дебільнуватий кацапо-троль.ми ще доживемо до того моменту коли свинособаки (такі як ти) будуть шукати шишки і мох та смоктати (не лапу) у китайського хазяїна.
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20.10.2024 23:02 Ответить
Це ж не ракета багатотонна туди прилетіла. Поремонтували і далі роблять. А може ще й завод не один.
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20.10.2024 22:32 Ответить
загугліть куди прелетіло і які були наслідки
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20.10.2024 23:35 Ответить
Різницю від одиночного приліту та розбомблення заводу-по телевізору не показали ?
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20.10.2024 22:38 Ответить
розбомбили(пошкодили фасад сеснокамікадзе) не завод а обитовню де живуть працівники.
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20.10.2024 23:33 Ответить
це таке місто в передмісті Лондона? де у вас голосно?
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20.10.2024 22:19 Ответить
Нажаль проти кабів в нас нічого не має.
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20.10.2024 22:31 Ответить
Мокшанські 3.14*ари !
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20.10.2024 23:07 Ответить
Росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Какой же русскій нє любіт бистрой єзди унилого говна?
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21.10.2024 00:38 Ответить
Біля мене щойно дирчав "мопед". Потім стрілянина, множинні спалахи у небі, "Мопед" заглох і бах. Слава ППО !
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21.10.2024 00:56 Ответить
Не знаю що за бах ви чули, а я чую тільки зоряні війни без збиттів, а шахеди так і літають по Києву через всі райони, і потім вилітають. (та і в моніторингових чатах ні разу про збиття не було, а вони зазвичай пишуть)
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21.10.2024 02:26 Ответить
ЗСУ піджарили Сталіна
https://t.me/pecherymordora356
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21.10.2024 01:22 Ответить
Redcar Ukraine . Я пишу, як було. Крапка.
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21.10.2024 02:57 Ответить
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21.10.2024 06:23 Ответить
Якось дивно ,що сотні їхніх мопедів завдали більше шкоди промисловості України ніж мільйон українських дронів їм(Скажете,що вони більші?(Але ж не в 1000 разів.
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21.10.2024 07:38 Ответить
 
 