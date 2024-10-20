Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 20 октября оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил ВСУ.
Угроза существует для Черниговской и Сумской областей.
Обновление по движению БпЛА
Обновление по состоянию на 21:51
- Вражеский БПЛА из Сумщины на Полтавщину.
- Группа БпЛА из акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.
Обновление по состоянию на 22:44
Ударный БпЛА в Херсонской области курсом на Николаевщину.
Обновление по состоянию на 22:55
- БПЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- Группа БпЛА в Одесской области курсом на Виннитчину.
- Несколько групп БПЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.
Обновление по состоянию на 23:29
- Группа БПЛА на севере Житомирщины, курс – западный.
- БПЛА курсом на Чернигов, несколько БПЛА - в юго-западном направлении.
- Несколько групп БПЛА через Сумщину на Черниговщину и Полтавщину.
- Несколько групп БПЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении.
- Группа БПЛА на юге Винницкой области в северо-западном направлении.
- Несколько групп БПЛА в Херсонской и Николаевской областях в северо-западном направлении.
- Группа БПЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
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+5 Oxa Ogel
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Какой же русскій нє любіт
бистрой єздиунилого говна?
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