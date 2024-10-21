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На левом берегу Киева работает ПВО, - Кличко

Робота ППО

В ночь на 21 октября в Киеве работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал он.

Напомним, вечером 20 октября оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Автор: 

Киев (25673) Кличко Виталий (4652) ПВО (2831) Шахед (1157)


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