На левом берегу Киева работает ПВО, - Кличко
В ночь на 21 октября в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!", - написал он.
Напомним, вечером 20 октября оккупанты атакуют Украину ударными беспилотниками.
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