Нічна атака на Київ: уламки БпЛА впали у трьох районах, є постраждалий
Російські загарбники у ніч проти 21 жовтня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника КМВА Сергія Попка.
"Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені", - повідомив Попко.
Падіння уламків зафіксовано у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.
Так у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували.
"Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.
У Голосіївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9-поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.
В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.
Раніше повідомлялось, що на лівому березі вночі 21 жовтня працювала ППО.
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