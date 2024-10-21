Нічна атака на Київ: уламки БпЛА впали у трьох районах, є постраждалий

Російські загарбники у ніч проти 21 жовтня вкотре атакували Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка та начальника КМВА Сергія Попка.

"Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені", - повідомив Попко.

Падіння уламків зафіксовано у Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

Так у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували.

"Одному постраждалому медики надали допомогу на місці", - повідомив Кличко.

У Голосіївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9-поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялось, що на лівому березі вночі 21 жовтня працювала ППО.

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