Ночная атака на Киев: обломки БПЛА упали в трех районах, есть пострадавший

Российские захватчики в ночь на 21 октября в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 5 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городского голову Виталия Кличко и начальника КГВА Сергея Попка.

"Российские БпЛА заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами всех составляющих Сил Обороны все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены", - сообщил Попко.

Падение обломков зафиксировано в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города.

Так в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома. Пожар оперативно локализовали.

"Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", - сообщил Кличко.

В Голосеевском районе обломком повреждено окно и отделка стен в 9-этажном жилом доме. Пожаров нет. Пострадавших нет.

В Днепровском районе, предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на левом берегу ночью 21 октября работала ПВО.

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