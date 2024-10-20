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Силы ПВО уничтожили около десятка "шахедов", атаковавших Киев

Сили ППО на підступах до Києва знищили з десяток дронів

Ночью 20 октября Киев атаковали российские дроны, которые атаковали с южного и северо-восточного направлений. На столицу БпЛА заходили несколькими волнами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов. Примерно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы", - говорится в сообщении.

По словам Попко, по предварительным данным, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

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