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Сили ППО знищили близько десятка "шахедів", які атакували Київ

Сили ППО на підступах до Києва знищили з десяток дронів

Вночі 20 жовтня Київ атакували російські дрони, які прямували з південного та північно-східного напрямків. На столицю БпЛА заходили кількома хвилями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці", - йдеться в повідомленні.

За словами Попка, за попередніми даними, у столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

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ППО (3274) Повітряні атаки на Київ (808) Шахед (1164)


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