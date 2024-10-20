Сили ППО знищили близько десятка "шахедів", які атакували Київ
Вночі 20 жовтня Київ атакували російські дрони, які прямували з південного та північно-східного напрямків. На столицю БпЛА заходили кількома хвилями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці", - йдеться в повідомленні.
За словами Попка, за попередніми даними, у столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль