Вночі було знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, які загрожували Києву

З початку жовтня російські загарбники здійснили вже пʼятнадцяту повітряну атаку на Київ. Цієї ночі атакували виключно безпілотними літальними апаратами, які були запущені з Курської області та Краснодарського краю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко

"На столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО з ночі знешкодили до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України. Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків.

"У Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано. Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються", - додав Попко.

Нагадаємо, цієї ночі, 25 жовтня у Києві двічі працювала ППО. Ворог вкотре атакував столицю "шахедами".

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