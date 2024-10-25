36 "шахедів" із 63 збили сили ППО, 16 було локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 63 "шахедами" та БПЛА невстановленого типу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил.
Їх запускали із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.
16 російських БПЛА було локаційно втрачено. Інформація наразі уточнюється та оновлюється.
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володимир омельянов
показати весь коментар25.10.2024 10:30 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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