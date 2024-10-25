УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6386 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 400 1

36 "шахедів" із 63 збили сили ППО, 16 було локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Сили ППО збили 36

У ніч на 25 жовтня російські війська атакували Україну 63 "шахедами" та БПЛА невстановленого типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил.

Їх запускали із напрямків Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській, Полтавській та областях. Більшість ворожих БпЛА збито на Одещині та Київщині", - йдеться в повідомленні.

16 російських БПЛА було локаційно втрачено. Інформація наразі уточнюється та оновлюється.

Читайте: Вночі було знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, які загрожували Києву

Сили ППО збили 36 "шахедів" із 63 у ніч на 25 жовтня

Автор: 

ППО (3294) Повітряні сили (2774) Шахед (1185)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За два місяці лише один день був що рашисти не запускали бпла по цивільних об'єктах ,а де наша відповідь як по рф так терористичних лднр куди кожен день прибувають ешалони з технікою ,пальним і ж.с.?
показати весь коментар
25.10.2024 10:30 Відповісти
 
 