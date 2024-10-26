Україну атакують російські "шахеди",- Повітряні сили (оновлено)
Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Загроза застосування ударних БпЛА на Сумщині", - повідомили ПС о 19:12.
"Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину", - повідомили ПС о 19:51.
Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА
""Шахеди" із Чернігівщини - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:43.
"Шахеди" на Київщині - курсом на Київ.
Кілька груп "шахедів" на Чернігивщині - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:59.
Станом на 21:10 повітряна тривога через загрозу російських ударних БпЛА була оголошена у Сумській, Чернігівській та Київській областях.
О 22:10 ПС повідомили про рух "шахедів" з Київщини курсом на Житомирщину.
О 22:27 ПС повідомили про нову групу ударних БпЛА з Курської області на Сумщину.
О 22:39 ПС попереджали про рух "шахедів" у напрямку Житомира.
Згодом ПС повідомили про:
- "Шахеди" з Житомирщини на Хмельниччину;
- "Шахед" на півночі Сумщини, кусом на захід;
- "Шахед" з Сумщини кусом на Полтавщину;
- "Шахед" на півдні Чернігівщини. Курс на Київщину.
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Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом.
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