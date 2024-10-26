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Новини
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Україну атакують російські "шахеди",- Повітряні сили (оновлено)

Росія запустила

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування ударних БпЛА на Сумщині", - повідомили ПС о 19:12.

"Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину", - повідомили ПС о 19:51.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

""Шахеди" із Чернігівщини - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:43.

"Шахеди" на Київщині - курсом на Київ.
Кілька груп "шахедів" на Чернігивщині - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:59. 

Станом на 21:10 повітряна тривога через загрозу російських ударних БпЛА була оголошена у Сумській, Чернігівській та Київській областях. 

О 22:10 ПС повідомили про рух "шахедів" з Київщини курсом на Житомирщину.

О 22:27 ПС повідомили про нову групу ударних БпЛА з Курської області на Сумщину.

О 22:39 ПС попереджали про рух "шахедів" у напрямку Житомира.

Згодом ПС повідомили про:

  • "Шахеди" з Житомирщини на Хмельниччину;
  • "Шахед" на півночі Сумщини, кусом на захід;
  • "Шахед" з Сумщини кусом на Полтавщину;
  • "Шахед" на півдні Чернігівщини. Курс на Київщину.

Дивіться також: 36 "шахедів" із 63 збили сили ППО, 16 було локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4363) Повітряні сили (2774) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+2
І так ЩОДНЯ ! А де ж наші 000 000 дронів ???
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25.10.2024 21:22 Відповісти
+1
Зе знає🧌
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25.10.2024 21:39 Відповісти
+1
3.14дари !
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25.10.2024 22:09 Відповісти
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І так ЩОДНЯ ! А де ж наші 000 000 дронів ???
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25.10.2024 21:22 Відповісти
Зе знає🧌
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25.10.2024 21:39 Відповісти
где где? в писте у Безуглой все дроны..
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26.10.2024 01:33 Відповісти
https://t.me/vitaliy_klitschko/3637 Віталій Кличко : У Соломʼянському районі столиці вибух

Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом.
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25.10.2024 21:24 Відповісти
Якщо до дробовика додати фпв?..
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25.10.2024 21:28 Відповісти
асфальтом загружаются ((
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25.10.2024 22:13 Відповісти
3.14дари !
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25.10.2024 22:09 Відповісти
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25.10.2024 22:25 Відповісти
Растущая агрессивность режима Ким Чен Ына не нравится его главному покровителю - Китаю. В Пекине опасаются, что военное сотрудничество Северной Кореи с Россией нарушит баланс в регионе, а то и вынудит Китай защищать КНДР в случае военного конфликта. Недовольство китайских властей проявилось еще до того, как стало известно, что Ким отправил Владимиру Путину своих спецназовцев, чтобы те помогли ему в войне с Украиной. На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил Кима за поздравление в честь 75-летия образования коммунистического Китая, но опустил регулярно употреблявшееся до сих пор выражение «дружественная соседняя страна», обращает внимание Financial Times.

Теперь, когда присутствие в России северокорейских солдат не стал отрицать даже Путин, отношения могут обостриться еще больше, говорят эксперты. По словам Андрея Ланкова, эксперта по Северной Корее в сеульском Университете Кукмин, переброска в Россию войск КНДР «стала драматическим шагом, и Китаю это ни чуточки не понравится». Значительное сближение КНДР и России может привести к дестабилизации на Корейском полуострове и даже шире - в Дальневосточном регионе. С одной стороны, Пхеньян может получить от Москвы более современные военные технологии, в том числе для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе, говорит Чень Ци из Института международных отношений при Университете Цинхуа. С другой стороны, в ответ на это демократические страны будут укреплять свой альянс в Азии.

Пекин всеми способами хотел бы избежать повторения ситуации времен холодной войны, когда «северному треугольнику» в лице СССР, КНДР и Китая приходилось противостоять «южному треугольнику» - Японии, Южной Корее и США, говорит Чжу Фэн, ректор Школы международных исследований при Нанкинском университете: «Китай столкнулся с реально сложной ситуацией, настоящей дилеммой. С одной стороны, мы не хотим возвращения холодной войны в Восточную Азию. С другой, США пытаются укрепить солидарность с Южной Кореей и Японией
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25.10.2024 22:39 Відповісти
там все согласовано з китайцями не надо нести херню
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26.10.2024 00:44 Відповісти
Сьогодні пізно ввечері, 25 жовтня ворог наніс ракетні удари по інфраструктурі міста Суми та Конотопа.

На місцях прильотів працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
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25.10.2024 23:11 Відповісти
наші дрони це пенсії прокурорів суддів та інших мудаків при владі
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26.10.2024 00:42 Відповісти
при владе только ОДИН ЗЕ-МУДАК - все остальные это его ставленники, шавки
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26.10.2024 01:34 Відповісти
 
 