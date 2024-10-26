Україну атакують російські "шахеди",- Повітряні сили (оновлено)

Ввечері п'ятниці, 25 жовтня, російські загарбники запустили по Україні ударні безпілотники Shahed.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування ударних БпЛА на Сумщині", - повідомили ПС о 19:12.

"Шахеди" із Сумщини на Чернігівщину", - повідомили ПС о 19:51.

Оновлена інформація щодо руху ворожих БпЛА

""Шахеди" із Чернігівщини - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:43.

"Шахеди" на Київщині - курсом на Київ.

Кілька груп "шахедів" на Чернігивщині - курсом на захід", - повідомили ПС о 20:59.

Станом на 21:10 повітряна тривога через загрозу російських ударних БпЛА була оголошена у Сумській, Чернігівській та Київській областях.

О 22:10 ПС повідомили про рух "шахедів" з Київщини курсом на Житомирщину.

О 22:27 ПС повідомили про нову групу ударних БпЛА з Курської області на Сумщину.

О 22:39 ПС попереджали про рух "шахедів" у напрямку Житомира.

Згодом ПС повідомили про:

"Шахеди" з Житомирщини на Хмельниччину;

"Шахед" на півночі Сумщини, кусом на захід;

"Шахед" з Сумщини кусом на Полтавщину;

"Шахед" на півдні Чернігівщини. Курс на Київщину.

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